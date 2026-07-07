Sjuksköterskor till Lungavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-07
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och vill vara med och driva vår avdelning framåt? Nu välkomnar vi två nya kollegor till lungavdelningen i Malmö!
Lungavdelningen är en vårdavdelning med integrerad öppenvårdsverksamhet som omfattar 18 slutenvårdsplatser och 4 öppenvårdsplatser för intervention. Här vårdas bland annat patienter med KOL, emfysem, lungcancer, pneumothorax och interstitiella lungsjukdomar. Inom interventionsverksamheten utförs bronkoskopiundersökningar, dräninläggningar, pleuratappningar samt förberedelser inför finnålspunktioner.
Vår verksamhet har ett brett patientklientel med allt från tidigare friska patienter som drabbats av pneumothorax till patienter med omfattande vårdbehov i livets slutskede. Detta skapar en varierad och utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att möta många olika patientgrupper och vårdsituationer.
Vi arbetar ständigt med förbättringar med fokus på arbetsmiljö, arbetssätt, arbetsfördelning och att förbättra rutinerna kring våra interna flöden. I vår verksamhet värdesätter vi att vår personal trivs och känner sig trygga i sin arbetsroll därför värnar vi om utveckling samt förbättring, allas tankar och idéer om hur vi kan bli den bästa avdelningen är välkomna. Vi arbetar även aktivt med reflektion då vi inom vården ställs inför många utmaningar. Vill du som sjuksköterska vara delaktig i något av dessa förbättringsområden och delge dina erfarenheter så är detta en arbetsplats där du har möjligheter att påverka.
Som nyanställd erbjuds du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Under introduktionstiden får du även möjlighet att träffa verksamhetens fysioterapeuter, kurator och farmaceut för att skapa en bred förståelse för det multiprofessionella arbetet. Det finns möjlighet att hospitera inom andra verksamheter inom område lungmedicin, både under och efter introduktionen. Du får möjlighet att gå på våra interna utbildningar samt webbaserade utbildningar och kliniskt basår uppmuntras för dig som vill utvecklas vidare i din yrkesroll.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Lungavdelningen är en plats som kännetecknas av både trygghet och utveckling, där vi alla samarbetar för att ge bästa möjliga vård till patienterna. Du får en mycket spännande och varierande tjänst där du alternerar mellan kliniskt patientansvar, och om du är intresserad kan du med tiden delvis verka som assisterande sjuksköterska inom intervention.
Du uppskattar att vårda patienter och visar stort engagemang för att delta i att testa samt utveckla nya metoder och teknik. Vi arbetar i team kring våra patienter där alla yrkeskategorier ingår. Som sjuksköterska innebär det att du utifrån patienternas behov leder, prioriterar, fördelar och samordnar omvårdnadsarbetet i teamet. Du bidrar med din erfarenhet, kompetens och lärande för att öka den personliga och professionella kompetensen inom teamet
Vi arbetar efter ett hälsoschema som varierar mellan dag-, kväll- och helgtjänstgöring, med fokus på medarbetarens återhämtning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska. Därtill är det meriterande om du har erfarenhet inom lungmedicin och/eller inom palliativ vård. Har du erfarenhet av att arbeta natt ser vi det som fördelaktigt. Det är även meriterande om du har arbetat inom interventionsenhet tidigare.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha förmåga att anpassa dig till nya situationer och vilja att arbeta teambaserat. Vi söker dig som är trygg i din roll som sjuksköterska, initiativtagande och som vill vara en del av en arbetsplats som alltid strävar efter att göra skillnad för våra patienter. Som person är du lyhörd, har en positiv inställning och visar ett tydligt driv och engagemang i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det som att du skulle passa hos oss? Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Lungmottagning Malmö
Nermine Durakovic, Tf enhetschef Nermine.Durakovic@skane.se Jobbnummer
9994993