Sjuksköterskor till Lungavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-04-16
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Lungavdelningen i Lund, vi söker nu fler medarbetare som vill bli en del av vårt team. Vi är en integrerad avdelning för lungmedicin och lungkirurgi (allmän thoraxkirurgi). Detta ger personalen en bred kunskap och kompetens avseende andningsvård och postoperativ thoraxkirurgisk vård. Inom lungmedicin vårdas bland annat patienter med interstitiella lungsjukdomar, cystisk fibros, lungcancer, kronisk hypoventilation och komplikationer efter lungtransplantation. Inom allmän thoraxkirurgi opereras och vårdas patienter med maligniteter i thorax, både primär lungcancer och metastaser. Vi ansvarar också för de patienter som har tracheostomi och hemrespirator samt för upplärning av personliga assistenter.
På avdelningen hanterar du som sjuksköterska avancerad medicinteknisk utrustning såsom HFNC, telemetriövervakning, blodgasinstrument och smärtpumpar för de postoperativa thoraxpatienterna. Som sjuksköterska på lungavdelningen får du en hög kompetens gällande att göra bedömningar av luftvägar och andning.
För oss är det en självklarhet att alla professioner arbetar tillsammans för en personcentrerad vård. Teamet består av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, medicinska sekreterare och läkare.
Vi erbjuder alla nyanställda sjuksköterskor en introduktion på åtta veckor. Vi har också ett integrerat utbildningspaket med föreläsning en gång i veckan under tio veckor som ger fördjupad kunskap om de olika områden vi verkar inom, till exempel ventilation, thoraxonkologi, allmän och specialiserad lungmedicin samt thoraxkirurgisk vård.
Allas tankar och idéer om hur vi ständigt kan förbättra och utveckla våra arbetssätt är välkomna. Vill du som sjuksköterska vara delaktig i något förbättringsområde så är detta en arbetsplats där du har möjligheter att påverka.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-16Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler sjuksköterskekollegor som vill arbeta hos oss och driva avdelningen framåt. Vi arbetar efter ett hälsoschema där dag-, kvälls-, natt- och helgtjänstgöring varierar med fokus på medarbetarens återhämtning. Det medför också en arbetstidsförkortning. Vill du vara med och utveckla omvårdnadsarbetet tillsammans med oss?
Lungavdelning Lund är en arbetsplats som präglas av trygghet, samarbete och utveckling där vi alla arbetar tillsammans för patientens bästa. Du erbjuds ett spännande och omväxlande arbete.
Vi arbetar i team kring våra patienter där du som sjuksköterska, utifrån patienternas behov, prioriterar och samordnar omvårdnadsarbetet i teamet. Du bidrar med din erfarenhet, kompetens och lärande för att öka den personliga och professionella kompetensen inom teamet.
Vi har även en omvårdnadsledare, en erfaren sjuksköterska, som finns tillgänglig för stöd och fungerar som mentor för dig som är ny på avdelningen.
Följ oss gärna på Instagram: "suslungavdelninglund"Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom lungmedicin och/eller inom allmän thoraxkirurgi.
Som person är du lyhörd med en positiv inställning. Vidare är du flexibel samt har ett driv och engagemang för ditt arbete. Du brinner för att ge patienterna vård av högsta kvalitet och är gärna med och provar och utvecklar nya arbetssätt och tekniker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Låter det som att du skulle passa hos oss? Välkommen med din ansökan redan idag! PS. Från plan 12 i "Blocket" har vi dessutom Skånes bästa utsikt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319279".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Diarium, Rådhus Skåne (visa karta
)
291 89 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Marina Lorentzon Sunding, Vårdförbundet 046-17 24 01
9858359