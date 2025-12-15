Sjuksköterskor till Lung- och Medicinavdelning mag-tarm i Helsingborg
Lung- och medicinsk mag/tarmavdelningen fortsätter att växa och nu söker vi sjuksköterskor som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss! Är du en engagerad sjuksköterska med patienten i fokus? Då ska du söka tjänsten som sjuksköterska hos oss.
Avdelningen tillhör verksamhetsområde specialiserad medicin och vi erbjuder specialiserad vård för patienter med lung- och mag-tarmsjukdomar. På lungavdelningen vårdas huvudsakligen patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller lungcancer. På mag-tarmavdelningen vårdas patienter med symtom och sjukdomar inom mag-tarmkanalen samt leversjukdomar. Hos oss får du chansen att arbeta nära medicinsk expertis, driva förbättringsarbete och vara en viktig del av patientens vårdresa. Då verksamheten bedriver högteknologisk vård har du som sjuksköterska möjlighet att lära dig avancerad medicinteknisk utrustning.
Vår avdelning finns i fräscha, nyrenoverade lokaler med enkelrum till våra patienter. Totalt arbetar här cirka 60 medarbetare med olika professioner. Vi är en avdelning med gott arbetsklimat, där vi värnar om varandra och samarbetar väl.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
På vår avdelning arbetar vi utifrån ett personcentrerat arbetssätt och lägger stort fokus på god omvårdnad. Vi är stolta över vårt arbete och har goda samarbeten i våra team. Du arbetar med vanligt förekommande uppgifter som sjuksköterska, men vårdar även patienter som är i behov av avancerad medicinteknisk utrustning. Teamet du samarbetar med består av läkare, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, dietist och farmaceut. Tillsammans med teamet ansvarar du för att ge våra patienter en god basal- och specifik omvårdnad. Vi har en undersköterska som måndag till fredag arbetar heltid med drift och utskrivningsplanering i Mina planer.
När du börjar hos oss får du en individuellt anpassad introduktionsperiod, stöd i vardagen av handledare och kollegor samt goda utvecklingsmöjligheter inom två spännande specialiteter. Våra två omvårdnadsledare finns där för att ge dig stöd och coachning i det dagliga arbetet och omvårdnaden.
Vi värnar om kompetensutveckling och har regelbundet utbildningstillfällen på avdelningen för att tillsammans öka våra kunskaper och reflektera.
Som anställd hos oss har du goda möjligheter att påverka din schemaläggning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom lungsjukvård, mag-tarmsjukvård och/eller akutsjukvård ser vi detta som meriterande, dock inget krav.
På avdelningen arbetar olika professioner och därför är det viktigt att du trivs att jobba i team. Du ska vara van vid prioritering av arbetsuppgifter. Vi ser även att du har ett engagemang för verksamheten och viljan att driva och utveckla avdelningen framåt. Vidare drivs du av att arbeta med patienten i centrum i enlighet med vårt fokus på ett personcentrerat arbetssätt. Självklart känner du dig hemma med Region Skånes värderingar; välkomnade, drivande, omtanke och respekt.
Vill du bli en del av vår växande verksamhet och vara med och forma framtidens lung- och medicinsk mag/tarmavdelning?
Sök redan idag! I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
