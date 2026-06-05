Sjuksköterskor till Ludvika kommun
Ludvika kommun / Sjuksköterskejobb / Ludvika Visa alla sjuksköterskejobb i Ludvika
2026-06-05
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Mer tid för patienterna. Mer inflytande över din arbetsdag. Mer balans i livet.
Det är några av anledningarna till att arbeta som sjuksköterska i Ludvika kommuns hemsjukvård. Nu söker vi fyra nya kollegor till vårt team. Hos oss arbetar du nära patienterna i deras hemmiljö och har stor möjlighet att planera din arbetsdag själv. Samtidigt är du en del av ett tryggt team där olika yrkesroller samarbetar och stöttar varandra.
Vi erbjuder ett arbetsschema som ger bättre balans i vardagen: arbete var fjärde helg och endast sju kvällar under en åttaveckorsperiod. Du får en gedigen introduktion och möjlighet till en mentor som finns där som stöd under din första tid. Vi är en organisation med framåtanda där vi utvecklar verksamheten tillsammans, där din kompetens gör verklig skillnad varje dag för dem som behöver våra insatser.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i vår sjuksköterskeorganisation arbetar du självständigt med patientansvar inom kommunal hälso- och sjukvård. Arbetet innebär bland annat att du utför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal äldreomsorg. Arbetet sker delvis genom HSL-uppdrag från Regionen. Du arbetsleder och stöttar omvårdnadspersonal i medicinska frågor. Du samverkar med andra professioner kring patientens vård. Du handleder nya kollegor och studenter. Du deltar i arbetsplatsträffar och bidrar till verksamhetens utveckling. I rollen kan även ansvarsområden och PAS-ansvar ingå inom något av våra särskilda boenden.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av hemsjukvård eller kommunal hälso- och sjukvård
• Relevant vidareutbildning
• Erfarenhet av verksamhetssystemen Combine och Cosmic-link Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du samarbetar lätt med andra och har en tydlig och trygg kommunikation. Samtidigt är du strukturerad i ditt arbetssätt och har förmåga att prioritera när situationen kräver det. Du ser patientens behov men har också ett helhetsperspektiv på vården och verksamheten.
Det här får du av oss!
Som sjuksköterska i Ludvika kommun blir du en del av en verksamhet som varje dag bidrar till trygghet och livskvalitet för människor i vår kommun.
Vi erbjuder bland annat:
• ett attraktivt arbetsschema
• friskvårdsförmåner
• möjlighet att växla semesterdagstillägg mot fler lediga dag
Du blir också en del av vår värdegrund Lagandan – som bygger på relationer, glädje, lärande och driv. Den präglar hur vi samarbetar, utvecklar verksamheten och tar oss an vårt uppdrag.
Anställningsform
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Arbetstid: schema
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal platser: 4
Övrig information
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället.
Intervjuer kommer att genomföras efter att annonsen har stängts.
Upplysningar
Kontaktuppgifter till rekeryterande chef
Enhetschef: Anna Broman (anna.broman@ludvika.se
)
Enhetschef: Mikael Blomgren (mikael.blomgren@ludvika.se
)
Arbetstagarorganisation: Vårdförbundet, nås via kommunens växel 0240- 86 000Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika Kommun
(org.nr 212000-2270), https://www.ludvika.se/
Biskopsvägen 10 (visa karta
)
771 51 LUDVIKA Arbetsplats
Ludvika kommun Jobbnummer
9949160