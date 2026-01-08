Sjuksköterskor till Laromottagningen, sommarvikariat 2026
2026-01-08
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!
Din arbetsplats
Laromottagningen är en av psykiatriska öppenvårdens submottagningar. Vårt uppdrag är att ge läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) Vi har som uppdrag att utreda och behandla personer i Värmlands län som har mer än ett (1) års dokumenterat beroende av opioider.
Här arbetar engagerade sjuksköterskor, läkare, kurator, vård- och stödsamordnare, vårdadministratör och enhetschef tillsammans i team för att skapa en god vård och en bra arbetsmiljö. Mottagningen är lokaliserade i ändamålsenliga lokaler i Psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad.
Laromottagningen är en välfungerande enhet med kompetent personal som brinner för uppdraget.
Vi är i ett intressant läge inom Region Värmland när det gäller beroendevården, framförallt utifrån det förslag som samsjuklighetsutredningen föreslår. Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu två sommarvikarierande sjuksköterskor till Laromottagningen. Studerar du på sjuksköterskeprogrammet önskar vi att du gått termin 5 då vårt uppdrag kräver att du kommit en bit in i utbildningen. Vi jobbar i team och som sommarvikarie kommer du få stöd och hjälp av varandra när det behövs.
Arbetsuppgifter består av utdelning av medicin, medicinuppföljning, provtagning och samtalsinterventioner med patienten. I arbetsuppgiften ingår även kontakter med vårdgrannar och socialtjänst.
Du kommer vara med i hela vårdförloppet för patienterna där vi börjar med provtagning och insättning av substitutionsläkemedel. Patienterna skall i början av behandlingen komma dagligen för att få sin medicin tilldelad. Sedan görs en individuell bedömning för hur ofta patienterna skall komma till mottagningen.
Vårt arbete följer socialstyrelsens riktlinjer samt att vi jobbar utifrån det nationellt framtagna vård och insatsprogrammet för missbruk och beroende.
Dina kunskaper och kompetenser
Du skall ha sjuksköterskeutbildning eller vara sjuksköterskestuderande med slutförd termin 5. Meriterande är erfarenhet inom psykiatri och/eller beroendeproblematik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som trivs med att samarbeta med andra och har lätt för att skapa goda relationer tack vare din empatiska förmåga. Du är skicklig på att organisera ditt arbete effektivt, är självgående och har lätt för att anpassa dig till olika situationer. Din flexibilitet och förmåga att växla mellan arbetsuppgifter gör dig till en värdefull medarbetare.
Intervjuer och tillsättning sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
