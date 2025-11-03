Sjuksköterskor till Larm- och ledningscentralen, Karlstad
2025-11-03
Vill du vara med och göra skillnad? Sjukvårdens larmcentral i Karlstad söker sjuksköterskor till ett meningsfullt och händelserikt uppdrag där du hjälper människor i akuta situationer och bidrar till att vårdkedjan fungerar smidigt från första samtal.
Din arbetsplats
Sjukvårdens larmcentral i Värmland är en nystartad enhet, placerad i Karlstad. Årligen utförs cirka 55 000 ambulansuppdrag i Värmland för regionens närmare 300 000 invånare. Vi arbetar alltid med patientfokus och skapar bra förutsättningar för medarbetare inom hälso- och sjukvården. Vårt mål är att alltid ha en trygg patient som vet nästa steg i vårdkedjan. Enheten drivs i nyrenoverade lokaler med modern teknik.
Vi söker sjuksköterskor till sjukvårdens larmcentral i Värmland. Som sjuksköterska på larmcentralen tar du emot samtal som rör vård och människor i kris från nödnumret 112. Uppdraget innebär att du ska tillse att patienter får rätt vård på rätt vårdnivå med rätt resurs i rätt tid. Det är ett utmanande arbete där du stöttar inringare med allt från födsel till livets slut. Ibland är det akut och en omgående ambulans behövs, i andra fall kan en hänvisning till annan vårdnivå eller vårdgivare vara det som hjälper patienten bäst. Det är din uppgift som sjuksköterska att genom dina tidigare erfarenheter från vården kunna göra dessa bedömningar över telefon.
Tjänsterna är en tillsvidareanställningar med placeringsort Karlstad.
Dina kunskaper och kompetenser
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med minst ett års yrkeserfarenhet. Du är en person som arbetar med ett tydligt patientfokus och har god kunskap om Region Värmlands hälso- och sjukvård.
Vi söker dig som är stresstålig, flexibel och inlyssnande, som vill vara i händelsernas centrum och hjälpa människor i nöd. Du behärskar svenska språket fullt ut i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Du ska ha god datavana och behärska grunderna i de vanligaste Office-programmen. Vi arbetar i en IT-intensiv miljö med flera olika system som du vid anställning kommer att få utbildning i. En förutsättning är därför att du som söker tjänsten har lätt för att lära dig nya arbetssätt och datasystem.
Det är viktigt att du som söker är bra på att samverka mellan olika vårdgivare, allt för att hjälpa patienten på bästa sätt. Du kommer att vara med och skapa goda förutsättningar för personalen som arbetar prehospitalt, och en förutsättning är att du vill arbeta tillsammans som ett team och bidra till ständiga förbättringar och utveckla enheten och dess arbetssätt. Det allra viktigaste är att vi är rätt för varandra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och uppskattar ödmjukhet, tydlighet och noggrannhet.
Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från arbete inom ambulanssjukvården eller prehospital erfarenhet. Ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som meriterande.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
