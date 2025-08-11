Sjuksköterskor till Larm- och ledningscentralen, Karlstad
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-08-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du vara den första livsviktiga kontakten när varje sekund räknas?
Som sjuksköterska på vår larmcentral är du tryggheten i krisen, med rösten och erfarenheten tillsammans med vårt härliga team.
Din arbetsplats
Sjukvårdens larmcentral i Värmland är en nystartad enhet och är placerad i Karlstad. Idag utförs årligen cirka 55 000 ambulansuppdrag i Värmland för regionens närmare 300 000 tusen invånare. Vi arbetar alltid med patientfokus samt skapar bra förutsättningar för medarbetare i hälso- och sjukvården. Vårt mål är att alltid ha en trygg patient som vet nästa del i vårdkedjan. Enheten drivs i nyrenoverade lokaler med modern teknik.Publiceringsdatum2025-08-11Arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor till sjukvårdens larmcentral i Värmland. Som sjuksköterska på larmcentralen tar du emot samtal som rör vård och människor i kris från nödnumret 112. Uppdraget innebär att du ska tillse patienter med rätt vård på rätt vårdnivå med rätt resurs i rätt tid. Det är ett utmanande samtal där du stöttar inringare med allt från födsel till livets slut. Ibland är det akut och en omgående ambulans behövs, i andra fall kan en hänvisning till annan vårdnivå/vårdgivare vara det som hjälper patienten på bästa sätt. Det är din uppgift som sjuksköterska att genom dina tidigare erfarenheter från vården kunna göra dessa bedömningar över telefon.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en sjuksköterskeutbildning. Som person är du självständig med ett mod att agera efter din egen övertygelse. Då samarbete med kollegor är en stor del av arbetet tror vi det är viktigt att du trivs med att arbeta i team. Vi tror även att du har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt i sådana situationer. Du är också trygg, stabil och har självinsikt på ett sätt som är anpassat till olika situationer. För att passa i rollen tror vi även att du har ett lugnt och uppmärksamt tillmötesgående bemötandet gentemot både patienter och kollegor för att hjälpa andra. Vi ser även att du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Ambulanssjukvård, Sjukvårdens larmcentral Värmland Kontakt
Anna Lövenhamn, enhetschef 010-8315298 Jobbnummer
9451609