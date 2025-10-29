Sjuksköterskor till LAH-enhet och palliativ vårdavdelning
LAH-enheten i Motala är en del av Närvårdskliniken Västra och består av lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) samt avdelning 11.
LAH erbjuder specialiserad palliativ sjukvård i hemmet dygnet runt till patienter i ordinärt boende. Enheten har också en slutenvårdsavdelning för palliativ vård med 7 vårdplatser (avdelning 11). Som medarbetare på LAH möter du människor i olika åldrar, med olika diagnoser och med stora medicinska behov. Verksamheten bedrivs dygnet runt. Vårt upptagningsområde är Motala och Vadstena kommun.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor till LAH-enheten i Motala. Arbetet innebär möten med svårt sjuka människor och deras närstående i hemmiljö. Våra patienter har tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd och behöver palliativ vård och medicinska insatser i stor omfattning. Vården bygger på den palliativa vårdens hörnstenar som symtomlindring, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. Där måste specifik kunskap och kompetens finnas. Du kommer i din tjänst att både arbeta i hemsjukvården men även på enhetens palliativa vårdavdelning avdelning 11.
Arbetsgrupp
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt och lägger stor vikt vid teamarbete där alla professioners kompetens tas till vara och där vår samlade kompetens och erfarenhet är kärnan för vårdens utformning. Vården är inriktad på att lindra symtom och ge psykologiskt, existentiellt och socialt stöd. Inom LAH-enheten används medicinskteknisk utrustning bland annat för att kunna administrera läkemedel på olika sätt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med ett par års erfarenhet. I din tjänst behöver du B-körkort för bil. Du kommer att få en introduktion som är anpassad efter dina behov för att du ska känna dig trygg och komma väl in i verksamheten. Vår verksamhet är i ständig utveckling och förbättringsarbete är en viktig del i det dagliga arbetet. Vi erbjuder tid för din egen fortbildning inom verksamhetens ramar.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och har ett varmt, empatiskt förhållningssätt. Du trivs i nära möten med patienter och närstående och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du är flexibel och lösningsorienterad, och har lätt för att samarbeta i team och vi ser att du bidrar med lugn, professionalitet och engagemang även i utmanande situationer. Du har också ett genuint intresse för palliativ vård och drivs av att göra skillnad för människor i livets slutskede.
Ansökan och anställning
Tjänsten innebär rotationstjänstgöring. Helgtjänstgöringen omfattar 2/5 helger. På Närvårdskliniken Västra har vi förmånen att få arbeta enligt arbetstidsmodellen 90/10, vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Den största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.
Vi arbetar med fortlöpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
