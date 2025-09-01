Sjuksköterskor till Kvälls- och helgmottagning och Akutmottagning i Ängelho
2025-09-01
Är du sjuksköterska eller distriktssköterska och vill vara med och forma framtidens vård? Då ska du söka tjänsten hos oss! Vi välkomnar nu två engagerade och nytänkande sjuksköterskor eller distriktssköterskor, som vill bli en del av vår dynamiska verksamhet.
Förvaltningen Nära vård och hälsa är under uppbyggnad och är i drift sedan 1 januari 2025.
Verksamhetsområde Akutvård nära vård inom förvaltning Nära vård och hälsa består av de akutmottagningar i Skåne som inte har dygnet runt verksamhet, samt alla Kvälls- och helgmottagningar i Skåne. Här leder vi med hjärta, mod, respekt och nyfikenhet.
Vi går en spännande framtid till mötes då samarbetet mellan Kvälls- och helgmottagningen och Akutmottagningen kommer att intensifieras. Detta innebär att du får möjlighet att påverka och utveckla framtidens vård inom Nära vård och hälsa.
Du blir en del av en arbetsplats där det är högt i tak och där arbetsgruppen trivs och stöttar varandra. Vi är ett sammansvetsat team med stark sammanhållning, där ett respektfullt bemötande av patienter och anhöriga är centralt för vår verksamhet. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar, och vi främjar ett aktivt ledarskap med tydlig och direkt kommunikation. För oss är en god arbetsmiljö, där medarbetarna trivs och mår bra, grunden för en framgångsrik verksamhet. Hos oss får du möjlighet att bidra till utveckling och samtidigt växa i din professionella roll.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Du kommer att kombinera din tjänst mellan Kvälls- och Helgmottagningen, som tar emot patienter i alla åldrar för akuta tidsbokade besök när vårdcentralerna är stängda, och Akutmottagningen, som för närvarande hanterar patienter med medicinska åkommor.
I din roll som sjuksköterska på Kvälls- och Helgmottagningen ingår telefonrådgivning, fysisk triagering på plats samt mottagningsarbete.
På Akutmottagningen är du en viktig del av teamet kring patienten, där du arbetar med bedömning, prioritering, behandling och omvårdnad i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik.
När du som nyanställd hos oss blir mer trygg i din roll kommer du att introduceras till arbete på akutrummet och i vårt triage, där den första bedömningen av patienten görs.
Denna kombinerade tjänst ger dig möjlighet att utforska båda våra verksamheter och utvecklas både inom akut omhändertagande och i hur vi triagerar våra patienter till rätt instans.
Vi värdesätter att våra medarbetare känner arbetsglädje och får möjlighet att utvecklas, därför strävar vi efter att individanpassa ansvarsområden på arbetsplatsen utifrån intresse och erfarenhet. Du kommer att få möjlighet att ta ansvar och driva frågor som är viktiga inom de områden där du är mest engagerad och har kunskap. Vidare kommer du att erbjudas handledning och upplärning anpassad efter din bakgrund och erfarenhet, så att du alltid känner dig trygg i ditt arbete som nyanställd.
Arbetstiderna är varierande och inkluderar dag-, kvälls- samt helgtjänstgöring.
Vi hoppas att du har fått en bra inblick i vår verksamhet och ser fram emot att träffa dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är en engagerad och ansvarstagande medarbetare, och det är viktigt för oss att du verkligen vill arbeta här. Då vi är en verksamhet med många olika kontaktytor behöver du kunna hantera ett varierande arbete och arbetsbelastning med flexibilitet. Vi önskar att du delar våra värderingar kring ett patientfokuserat arbetssätt, och att du har en genuin arbetsglädje i din roll som sjuksköterska. Du kommer till en spännande och utvecklande verksamhet, och därför ser vi gärna att du har god samarbetsförmåga samt är nyfiken och villig att lära dig nya saker.
När det gäller de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med vidareutbildning som distriktssköterska. Du har språkkunskaper i svenska på minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom primärvården och/eller akutsjukvård. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2025-09-22
Susanne Andersson, Enhetschef 0431-810 59
9485928