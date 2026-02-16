Sjuksköterskor till Kvälls- och helgmottagning, Kristianstad
Region Skåne, Nära vård och hälsa / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och patientfokus självklara delar i ditt arbete? Söker du en roll där du får arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt vara en del av ett engagerat team? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Kvälls- och helgmottagningen i Kristianstad har i uppdrag att tillgodose invånarnas behov av akut, oplanerad primärvård under kvällar och helger. Verksamheten är en viktig del av vårdkedjan och fungerar som ett komplement till vårdcentralerna när ordinarie mottagningar är stängda. Här möter vi patienter i alla åldrar med varierande vårdbehov, vilket skapar ett omväxlande och stimulerande arbete.
På mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och andra professioner tillsammans. Vi värnar om god kommunikation, ett prestigelöst samarbete och en trygg arbetsmiljö där alla tar ansvar och bidrar till verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska på Kvälls- och helgmottagningen arbetar du med vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter inom primärvård och akut mottagningsverksamhet. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat mottagningsarbete, triagering vid drop-in samt telefonrådgivning.
I rollen ingår även ett uppdrag som ansvarig sjuksköterska på Kvälls- och helgmottagningen. Uppdraget innebär bland annat ansvar för läkemedelsbeställning, att medverka i framtagande och revidering av rutiner samt ett driftansvar kopplat till mottagningens dagliga verksamhet. Du har också en viktig roll i att tillsammans med chef och kollegor utveckla Kvälls- och helgmottagningen framåt.
Uppdraget ger dig möjlighet att påverka arbetssätt, kvalitet och utveckling i en verksamhet med stort patientfokus. Introduktionen anpassas efter dina tidigare erfarenheter för att ge dig goda förutsättningar och trygghet i uppdraget.
Tjänsten är på heltid. I nuläget motsvarar arbetstiden cirka 80 % utifrån verksamhetens öppettider, med möjlighet till tjänstledighet om 20 %. På sikt kan omfattningen komma att förändras i takt med verksamhetens utveckling.
Arbetstiden är förlagd till kvällar och helger enligt schema.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du arbetslivserfarenhet inom primärvård/akutsjukvård eller har arbetat på kvälls och helgmottagning innan, ses det som meriterande för tjänsten.
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
