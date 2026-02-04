Sjuksköterskor till Kriminalvården region Stockholm, semestervikariat
2026-02-04
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Inom region Stockholm finns flera anstalter och häkten. Nu söker vi sjuksköterskor för semestervikariat under sommaren.
Vi erbjuder placering vid något av häktena Huddinge och Sollentuna eller någon av anstalterna Beateberg, Asptuna, Österåker och Hall. Väljer du att göra en ansökan kommer du få specificera var just du önskar att arbeta.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Kriminalvården bedriver en viss öppen hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå och viss psykiatrisk öppenvård. I region Stockholm arbetar ett 40-tal sjuksköterskor, ett tiotal psykologer och ett antal upphandlade allmänläkare och psykiatriker på de sjukvårdsmottagningar som finns på häkten och anstalter. Som sjuksköterska ingår du i ett arbetslag. Arbetslagens storlek varierar beroende på verksamhet. Som sjuksköterska arbetar du med mottagning samt bedömning av vilka patienter som behöver träffa läkare. Du kommer att arbeta med såväl somatisk som psykiatrisk hälso- och sjukvård, delta vid läkarmottagning samt administrera läkemedel. Du är också ett stöd för övrig personal vid bedömning av intagnas hälsotillstånd och mående samt bistår vid akuta situationer så som sjukdomsfall och självskada.
Arbetstiderna på anstalterna är mån-fre, dagtid, men på våra säkerhetshäkten så jobbar man mån-sön, roterande schema och även här, endast dagtid.
Vi kommer att behöva heltidsvikarier under perioden vecka 25 t o m vecka 33. Vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden men även om du inte kan arbeta hela perioden kan det vara av intresse. Det kan även med stor sannolikhet finnasmöjlighet att arbeta som timanställd såväl före som efter semestervikariatet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är pålitlig, trygg och stabil i såväl din yrkesroll som till din person. Du har hög samarbetsförmåga ochsamverkar väl med andra även i akuta situationer. Du tar eget ansvar och arbetar självständigt men är samtidigt medveten om du är del av ett team. Du kan kommunicera på ett rådgivande sätt med icke sjukvårdskunniga personalkategorier. I din yrkesroll gör du korrekta avvägningar och prioriteringar och möter människor i affekt med lugn och stabilitet. Du är strukturerad och noggrann, även i administrativa sysslor som journalföring.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har minst 2 års erfarenhet i yrket
* Talar och skriver god svenska
Det är meriterande med erfarenhet av:
* Relevant vidareutbildning eller erfarenhet för arbetet, exempelvis inom psykiatri, akutsjukvård eller öppenvård.
* Tidigare arbetat med frihetsberövade patienter
I denna rekrytering påbörjas urvalsprocessen efter att annonstiden löpt ut och intervjuer kommer att hållas 19-20 mars samt 23-24 mars. Viktigt att du kan närvara fysiskt på minst 1av dessa dagar.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Kriminalvården, Region Stockholm
