Sjuksköterskor till korttidspool HSL, Äldreomsorgen
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-06-09
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Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker
människors förmåga att leva ett självständigt liv. För att det ska vara möjligt är vår kompetensförsörjning en viktig del, därför söker vi dig som vill vara med och göra skillnad på riktigt!
Dina insatser kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Gillar du variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då är Umeå kommun rätt arbetsgivare för dig!
Vi söker nu två viktiga sjuksköterskor som vill ingå i vårkorttidspool på två av våra områden!
Vi erbjuder dig
Vi vill att du ska känna dig trygg hos oss och att du ska trivas med ditt arbete. Vi vill veta vad som är viktigt för dig för att trivas hos oss. Det vi kan erbjuda är bland annat:
Verksamhetsanpassad introduktion utifrån individuell erfarenhet
Ett omväxlande arbete
Personcentrerad vård
Tillsvidareanställning
Hos oss är heltid en rättighet och deltid en möjlighet
Gles helgtjänstgöring var 4:e helg
Förmånliga friskvårdserbjudande
Förmånscykel
Upp till 38 dagar semester med semesterdagsväxling
Kompetensutveckling
Lönetillägg
Vi erbjuder även ett fast lönetillägg om 3 000 kronor per månad samt 200 kronor extra per arbetat kvällspass, utöver ordinarie OB-ersättning.Publiceringsdatum2026-06-09Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska inom korttidspoolen arbetar du med hälso- och sjukvårdsinsatser i ett nära teamsamarbete med omvårdnadspersonal, övrig HSL personal, boendechefer och HSL chef. Du hanterar läkemedel, dokumenterar, gör bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.
Du kommer att ha ett flexibelt arbete som innebär att täcka frånvaro i våra verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet inom yrket. Vi ser positivt på om du innehar specialistutbildning med inriktning distrikt eller vård av äldre.
Som sjuksköterska i kommunen har du och dina sjuksköterskekollegor den högsta medicinska
kompetensen. Därför är det viktigt att du trivs med att ta eget ansvar, har god initiativförmåga samt bidrar till god kommunikation i samarbete med andra yrkesprofessioner. Självklart har du ett gott och respektfullt bemötande i kontakt med vårdtagare, anhöriga.
Arbetet kräver att du har B-körkort. För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.Övrig information
Arbetstiden är förlagd dagtid och var fjärde helg kväll i kvällspatrullen.
På arbetsplatsen kan det förekomma pälsdjur samt personer som röker så du bör ej vara allergisk.
Tunga lyft förekommer, förflyttningshjälpmedel ska användas.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå kommun, Äldreomsorg, Hälso- och sjukvård Kontakt
Jessica Axelsson, Vårdförbundet jessica.axelsson@umea.se 073-0731828 Jobbnummer
9954157