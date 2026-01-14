Sjuksköterskor till kommunal primärvård i Partille kommun, timvikariat
Partille kommun / Sjuksköterskejobb / Partille
2026-01-14
Är du på jakt efter en behovsanställning som sjuksköterska och kan hoppa in med kort varsel? Vi söker nu timvikarier till vår Sjuksköterskeenhet i Partille kommun som kan täcka upp vid frånvaro av ordinarie personal.
Arbetspassen är främst dagtid men även kväll och helg kan förekomma.
Uppdraget som sjuksköterska hos oss innebär ett personcentrerat, hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt där du har nära samarbete med patient, anhörig, kollegor och andra professioner runt patienten. Våra patienters behov av hälso- och sjukvård varierar stort, allt från förebyggande insatser till avancerad sjukvård, vilket gör att du får ett varierat, utvecklande och omväxlande arbete.
Hos oss kommer du till ett härligt team med sjuksköterskor som arbetar tillsammans för att erbjuda bästa möjliga vård till enhetens patienter. Vi som arbetar här trivs ihop och med vårt uppdrag. Självklart hjälps vi åt och stöttar varandra i arbetet - vi är varandras arbetsmiljö! Tillsammans besitter Sjuksköterskeenheten en bred kompetens med erfarenheter från vårdens alla hörn. Som ny medarbetare hos oss får du en introduktion som är anpassad efter ditt behov och dina erfarenheter. Genom stöd, handledning och tydliga rutiner ser vi till att du kommer in i arbetet på ett tryggt sätt.
Som sjuksköterska hos oss möter du patienter i olika skeden av livet och ansvarar för bedömningar, behandlingar och uppföljning. Arbetet innebär självständiga beslut, akuta insatser och samarbete med kollegor och omvårdnadspersonal.
Till detta uppdrag söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du vidareutbildning som distriktssköterska eller annan specialistutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är det meriterande, liksom tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal primärvård.
Då arbetet utförs i patienternas bostad är B-körkort ett krav för tjänsten.
Som sjuksköterska är du trygg, både som person och i din profession. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är mån om att slutföra varje moment med hög kvalitet. Du agerar lugnt och samlat och har en god förmåga till att strukturera ditt arbete, samtidigt som du med enkelhet kan omprioritera när behov finns. Du har en god kommunikativ förmåga och skapar och upprätthåller goda relationer till patienter, närstående och medarbetare. Eftersom du kommer att möta många olika typer av människor är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och alltid sätter patienten i fokus.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Sjuksköterskeenheten inom Partille har verksamhet inom ordinärt boende, särskilt boende, korttidsboende och funktionshinder. Vi är bemannade med sjuksköterskor dygnet runt alla dagar under året och gör hembesök till kommuninvånare som har ett stort och varaktigt behov av sjukvårdsinsatser.
Inom sjuksköterskeenheten strävar vi efter att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats! Våra sjuksköterskor arbetar i team tillsammans med andra professioner, vilket ger oss möjlighet att sätta patienten i centrum så att individen får rätt insatser efter sina behov. Vår inre kultur bygger på våra värdeord: allas lika värde, professionalitet och framåtanda. Allt vi gör ska genomsyras av dessa ord och tillsammans arbetar vi alltid med helhetssyn i fokus, vi har ambitionen att samarbeta över gränserna, vi ska samspela mellan beslutsnivåer och vi har en positiv inställning till förändring och utveckling.
Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/ Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
