Sjuksköterskor till kombinationstjänst helg- och akutmottagningen i Landskr

Sjuksköterskor till kombinationstjänst helg- och akutmottagningen i Landskrona
Region Skåne, Nära vård och hälsa
2025-09-22
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Nära vård och hälsa i Landskrona
, Helsingborg
, Burlöv
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill arbeta på de lilla lasarettet med de stora möjligheterna?
Då är du varmt välkommen till oss på Lasarettet i Landskrona! Hos oss kommer du till ett litet familjärt sjukhus där du aldrig blir en i mängden. Vår dagliga verksamhet präglas av att vi är ett sammansvetsat team med högt i tak.
Lasarettet har tre internmedicinska avdelningar där intag främst sker från den egna akutmottagningen. Förutom de medicinska avdelningarna bedrivs kirurgi och en stor mottagningsverksamhet med olika specialiteter.
Akutmottagningen i Landskrona har i uppgift att ta emot vuxna patienter som är behov av akut vård inom medicinsk specialitet helgfria vardagar mellan klockan 8:00-17:00.
Helgmottagningen i Landskrona har öppet 10:00-15:00 lördagar och söndagar samt alla helgdagar. Hit söker patienter som inte kan vänta tills deras ordinarie vårdcentral öppnar. Akutvård inom Nära vård och hälsa består av akutmottagningar som ej har öppet dygnet runt och kvälls- och helgmottagningar inom Region Skåne.
Vi välkomnar nu två sjuksköterskor till oss!
Du kommer att kombinera din tjänst mellan Helgmottagningen och Akutmottagningen i Landskrona. Fördelningen för tjänsten är ungefär 30 procent på Helgmottagningen och resterande 70 procent på Akutmottagningen.
På vår akutmottagning arbetar du som sjuksköterska med behandling och omhändertagande av akut sjuka medicinpatienter, samt rådgivning, bedömning och triagering. Vi arbetar efter prioriteringssystemet RETTS för att säkerställa patientsäkerheten. Du arbetar omväxlande med interna och externa kontakter, såsom övriga enheter på sjukhuset, offentliga myndigheter och andra vårdgivare.
I dina arbetsuppgifter på Helgmottagningen ingår telefonrådgivning, triagering, provtagning och assistans vid läkarmottagningen. Du kommer även att vara delaktig i förbättrings- och utvecklingsarbete. Detta för att kunna erbjuda våra patienter en hög medicinsk kvalitet och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
I denna tjänst erbjuds du möjlighet till en god insyn i båda våra verksamheter, och att få utvecklas i både det akuta omhändertagandet samt vid triagering av patienter till rätt vårdinstans.
Du kommer att arbeta enligt schema med varierande arbetstider, där tjänstgöring sker både dagtid och två helger av fem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Vidare krävs att du har arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, är säker i din yrkesroll och utför dina arbetsuppgifter bra såväl självständigt som i samarbete med andra. Det är meriterande om du har en för verksamheten adekvat specialistutbildning, samt arbetslivserfarenhet inom primärvård. Vi ser det även som en fördel med kunskaper i PMO.
Denna kombinerade roll ställer stora krav på teamarbete, samarbete och pedagogisk förmåga då vi handleder många sjuksköterskestuderande. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet då vi är en sammansvetsad välfungerande arbetsgrupp.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Förvaltningen Nära vård och hälsa har funnits sedan den 1 januari 2025. Förvaltningen ansvarar för anslagsfinansierad vårdverksamhet inom nära vård. I detta innefattas bland annat mobila team och specialiserad palliativ vård, mottagningsverksamhet inom nära vård, akutvård inom nära vård, 1177 på telefon samt vissa regiongemensamma funktioner. Dessutom ansvarar förvaltningen för utveckling och uppföljning av omställningen till nära vård i Region Skåne. Antalet medarbetare beräknas bli omkring 1 000.
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
Region Skåne, Nära vård och hälsa
Johanna Lindberg, Enhetschef Johanna.lindberg@skane.se 0418–45 41 48
