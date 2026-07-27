Sjuksköterskor till Kirurgimottagning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-27
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Vill du vara med och utveckla din arbetsplats? Är du dessutom strukturerad och vill bidra till att utveckla vården och göra den så bra som möjligt för våra cancerpatienter? Då kanske du är vår nya kollega!
På Kirurgimottagning i Lund vårdas patienter med elektiva och subakuta kirurgiska sjukdomar. Enheten är indelad i flera team bestående av övreteamet (sjukdomar i matstrupe och magsäck), HPB-teamet (leverns, gallvägarnas och bukspottskörtelns sjukdomar), endokrin- och sarkomteamet (sjukdomar i endokrina körtlar), akut- och stomiteamet, FoU-teamet (forskning- och utvecklingsarbete) samt våra operationskoordinatorer.
Vi önskar nu välkomna en ny kollega på tillsvidareanställning till endokrin- och sarkomteamet samt en kollega till ett ettårigt vikariat till övreteamet.
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. Inom vårt verksamhetsområde är vi närmare 800 medarbetare med olika kompetenser som tillsammans bidrar till detta varje dag. Vi är en trivsam arbetsgrupp där det dagliga samtalet bjuder in till förbättringar, nytänkande och många härliga skratt.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
På kirurgimottagningen hanteras alla steg i patientprocessen, från remiss via utredning till operationsplanering samt uppföljning efter operation och behandling. Som sjuksköterska fyller du en viktig funktion i att skapa trygghet, delaktighet och fungera som stöd och vägledning för patienten och dess anhöriga. Vi erbjuder ett omväxlande arbete där du bland annat kommer att arbeta med SVF (standardiserat vårdförlopp), Min Vårdplan i 1177 och fortsätta att utveckla vårt kontaktsjuksköterskeledda uppföljningsprogram för cancerrehabilitering
Vår mottagning präglas av ett nära samarbete mellan de olika professionerna och ett trevligt arbetsklimat. Vi har en lärorik miljö med goda utvecklingsmöjligheter, där du får möjlighet att utbyta kunskap tillsammans med dina kollegor. Hos oss erbjuder vi rotationstjänster där arbetstiden förläggs till största del dagtid på mottagningen, helgfri måndag-fredag men med tjänstgöring var femte helg på den slutenvårdsavdelning som är knuten till ditt teams specifika diagnoser. Även andra typer av rotationsmöjligheter finns och kan diskuteras enligt dina önskemål.
Vi är måna om att du som ny medarbetare ska trivas hos oss och komma in i din roll på bästa sätt. Du kommer att erbjudas individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål. Vi har flera kliniska studier som pågår i teamen och vi erbjuder internutbildning varannan vecka.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har stort intresse för kirurgi samt några års erfarenhet av sjuksköterskeyrket. Har du dessutom specialistutbildning inom kirurgi och/eller kontaktsjuksköterskeutbildning är det meriterande för tjänsten.
Som person har du en god samarbetsförmåga och ett stort intresse för att möta patienter och närstående i svåra livssituationer. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och har ett självständigt arbetssätt samtidigt som du är en del av teamet. Trygghet i din yrkesroll, stort engagemang, god servicekänsla och förmåga att ta ansvar är avgörande för att trivas i rollen. Om du drivs av nya utmaningar och vill vara med och utveckla vår verksamhet tror vi att du kommer att passa in bra hos oss. Givetvis arbetar du efter Region Skånes värderingar. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Annonsen avser två tjänster: en tillsvidareanställning och ett ettårigt vikariat.
Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335543". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 42 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Anna Nordström Anna.AN.Nordstrom@skane.se 046-177185 Jobbnummer
10012082