Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning akut och öron-, näs- och halsavdelning
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
Gör skillnad. Varje dag.
Är du trygg i dig själv och tycker om utmaningen att inte veta hur din arbetsdag kommer att bli? Vill du vara med och påverka hur vi ska utveckla vår avdelning? Vi på Kirurgiavdelning akut och öron-, näs- och halsavdelning (Kava/ÖNH) söker just dig som vågar.
Kava/ÖNH är idag under uppbyggnad och vår målbild är att långsiktigt ha möjlighet att öppna uppemot 18 till 22 platser. Vi bedriver avancerad och komplex vård, dygnet runt. Det är en utmanande men lärorik miljö där teamet runt patienten arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi lägger stort vikt vid den enskilda individen och uppmuntrar till kompetensutveckling för att främja stark kompetens i teamet. Under vår uppbyggnad kommer vårt team vara i en variation i kunskap och erfarenhet där vi tillsammans sätter vårt mål. Gott bemötande och stöttande av varandra är ett måste likaså att vi tillsammans har det roligt.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss erbjuder vi dig ett utvecklande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens och där vi tillsammans driver verksamheten framåt.
På Kava/ÖNH vårdar vi främst patienter med akut kirurgiska sjukdomar/tillstånd. De vanligaste orsakerna till att man blir inlagd är olika bukdiagnoser, akuta blödningar och trauma. Vi vårdar även en mindre patientgrupp inom öron-, näs- och halsspecialiteten där diagnoserna bland annat kan vara käkoperation, patienter med trakeostomi och ansikstrauma.
Akut omvårdnad innebär även pre- och postoperativt omhändertagande. Vi tar emot patienter under dygnets alla timmar och flest patienter läggs in via akutmottagningen. Avdelningen ansvarar även för Öron-, näs- och hals akutmottagning som bemannas med läkare och undersköterskor.
Kväll-, natt- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten. Vi använder oss av önskeschema och arbetar två helger av fem.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Vi ser gärna att du har flerårig klinisk erfarenhet av yrket inom akutsjukvård, men det är inte ett krav. Det är också meriterande om du har erfarenhet av och/eller är specialistutbildad inom öron-, näs- och halsområdet och/eller kirurgisk akutsjukvård. Om du har handledarutbildning och/eller erfarenhet av handledning är även det meriterande för tjänsten.
Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta snabbt förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och prioritering. För att lyckas i din roll som sjuksköterska hos oss är flexibiliteten en viktig egenskap att inneha. Hos oss är varje patient unik och viktig så vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
