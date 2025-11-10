Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning akut och Öron-, näs- och halsavdelning
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2025-11-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är du intresserad av en utmaning och nyfiken på att vara med och bygga upp något nytt? Ser du, precis som vi, att ett gott samarbete är nyckeln till ett bra arbete? Då är det just dig vi söker till Kirurgiavdelning akut och Öron-, näs- och halsavdelning (Kava/ÖNH)!
Kava/ÖNH är idag under uppbyggnad och vår målbild är att långsiktigt ha möjlighet att öppna cirka 18 till 22 platser. Vi bedriver avancerad och komplex vård, dygnet runt. Det är en utmanande och lärorik miljö där teamet runt patienten arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Vi lägger stort vikt vid den enskilda individen och uppmuntrar till kompetensutveckling för att främja stark kompetens i teamet. När enheten utvecklas kommer teamets medarbetare att ha olika nivåer av kunskap och erfarenhet vilket bidrar till kompetensutbyten och utvecklingsmöjligheter för alla. Hos oss har vi omvårdnadsledare med intensivvårds-kompetens, sjuksköterskor och undersköterskor som alla har mycket kunskap och olika erfarenheter som vi delar med varandra för att bli lite bättre varje dag för våra patienter.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska hos oss erbjuder vi dig ett utvecklande arbete, där du får möjlighet att bidra med din kompetens och där vi tillsammans driver verksamheten framåt. För oss är det viktigt med ett gott bemötande gentemot patienter så väl som kollegor samt att vi har det roligt tillsammans!
På Kava/ÖNH vårdar vi främst patienter med akut kirurgiska sjukdomar/tillstånd. De vanligaste orsakerna till att en patient blir inlagd hos oss är olika bukdiagnoser, akuta blödningar och trauma. Vi vårdar även en mindre patientgrupp inom öron-, näs- och halsspecialiteten där diagnoserna bland annat kan vara käkoperation, patienter med trakeostomi och ansiktstrauma.
Akut omvårdnad innebär även pre -och postoperativt omhändertagande. Vi tar emot patienter under dygnets alla timmar och flest patienter läggs in via akutmottagningen. Avdelningen ansvarar även för öron-, näs- och hals akutmottagning som bemannas med läkare och undersköterskor.
Kväll-, natt- och helgtjänstgöring förekommer i tjänsten. Hos oss använder vi oss av önskeschema och arbetar två av fem helger.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har flerårig klinisk erfarenhet av yrket inom akutsjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av och/eller är specialistutbildad inom öron-, näs- och halsområdet och/eller kirurgisk akutsjukvård. Om du har handledarutbildning och/eller erfarenhet av handledning är det en fördel för tjänsten.
Du som person ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta snabbt förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som att ha ett helhetsperspektiv samt god planering- och prioriteringsförmåga. För att lyckas som sjuksköterska hos oss ser vi att du är flexibel i ditt arbete då varje patient är unik. Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288468". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Susanne Landin, Enhetschef Susanne.Landin@skane.se 042-406 24 16 Jobbnummer
9596297