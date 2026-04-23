Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning Akut i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-04-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vi söker nya medarbetare för att utöka vår kapacitet och öppna fler vårdplatser på avdelningen.
Verksamhetsområde kirurgi är en av de största verksamheterna vid Centralsjukhuset i Kristianstad och består av mottagningsverksamhet med kärl-, nedre och övre gastrointestinal- samt bröst-/plastikpatienter. Vi har även onkologisk behandlingsenhet, Kirurgiavdelning Akut, Kirurgiavdelning, Urologi- och kärlavdelning, Gynekologi Kirurgi Öron-Näs-Hals samt Ortopediavdelning Akut.
Vi är en akut kirurgisk vårdavdelning med omväxlande och händelserika dagar, där variation är en naturlig del av arbetet. Hos oss vårdas patienter med trauma och akuta kirurgiska tillstånd såsom buksmärtor av oklar genes, ileus, appendicit, gall- och pankreassjukdomar, blödningar och infektioner. Avdelningen erbjuder möjlighet till kontinuerlig övervakning, vilket skapar goda förutsättningar för ett tryggt och professionellt omhändertagande av våra mer vårdkrävande patienter.
För att ge sjuksköterskorna bästa möjliga förutsättningar finns stödjande funktioner såsom avdelningsfarmaceut, som ansvarar för läkemedelshantering och påfyllnad, samt samordnare dagtid på vardagar som koordinerar inkommande samtal och bokar transporter. Vi har även SVU-koordinator dagtid som bidrar till trygga och patientsäkra utskrivningar i samverkan med kommunen. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och ett välfungerande teamarbete där rätt kompetens används på rätt sätt. Ett nära samarbete med andra enheter säkerställer att vården alltid anpassas efter patientens behov.
5 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-23Arbetsuppgifter
Hos oss på kirurgiavdelning akut får du ett spännande, omväxlande och utvecklande arbete med ett tryggt och stöttande team bakom dig. På avdelningen arbetar du med akut omvårdnad, vilket innebär bedömning, övervakning och omhändertagande av patienter med akuta kirurgiska tillstånd. Arbetet innefattar utöver sedvanliga sjuksköterskeuppgifter bland annat tidig identifiering av försämring, smärtlindring på olika nivåer, vätskebehandling, hantering av olika in och utfarter samt omvårdnadsåtgärder utifrån patientens aktuella behov men också med preoperativa förberedelser, postoperativ vård och mycket annat spännande. Vi har väl utarbetade rutiner och stävar alltid efter att ge patienterna den bästa möjliga vården.
• Det bästa med vår avdelning är variationen som erbjuds men även de akuta situationerna. Avdelningen rustar en väl för att klara dessa situationer och man kan alltid får stöttning av en kollega. Något som jag också uppskattar är vår struktur som gör det tydligt i vad som förväntas av en, säger sjuksköterskan Arta.
Utöver patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i arbetet med utveckling och förbättring av både vården och arbetsmiljön på vår enhet. Vårt mål är att bedriva en god och säker vård och alltid utgå från patientens behov. Genom nära teamarbete och ett integrerat arbetssätt kompletterar vi varandra och blir stakare som team.
Är du ny i din roll som sjuksköterska finns det möjlighet att delta i vårt kliniska basår. Hos oss får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram och erfarna medarbetare finns tillgängliga för stöd, handledning samt utbildningar. Det finns möjlighet till utbildning och kompetensutveckling samt hospitering inom verksamheter som vi samarbetar med.
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med flera utvecklingsmöjligheter. Vi anordnar även regelbundet senarioträningar med olika case samt internutbildningar med relevanta teman för att höja såväl den individuella som gemensamma kompetensen på avdelningen. Hos oss får du både utmaning och trygghet, i en miljö där utveckling, teamwork och omtanke alltid går hand i hand.
Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll. Det finns även möjligheter till att jobba nätter när du blivit varm i kläderna. Helgtjänstgöring ingår, två av fem helger. På avdelningen tillämpas önskeschema.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har relevant specialistutbildning och/eller tidigare erfarenhet av arbete på en opererande avdelning, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och vill utvecklas hos oss.
Vi söker dig som är positiv, nyfiken och ser utmaningar som möjligheter. Ditt arbete präglas av en hög ansvarskänsla samt flexibilitet. Du har en god förmåga att planera, organisera ditt arbete samt kan ställa om till olika tempo och anpassa dig till situationerna du står inför och prioritera i akuta situationer. Du har ett genuint intresse för patienterna och deras anhöriga samt är noggrann, trygg och stabil.
Hos oss arbetar vi tillsammans och delar med oss av vår samlade kompetens, vilket ger alla möjlighet att utvecklas och känna delaktighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval, ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319978".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5
)
291 33 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Hanna Zizka, Vårdförbundet Hanna.Zizka@skane.se 044-309 10 81
9871817