Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning 13 i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-06-29
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Letar du efter din nästa utmaning där du kan utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka till oss på Kirurgiavdelning 13.
Vår avdelning bedriver högspecialiserad kirurgisk vård med södra Sverige som upptagsområde och vi jobbar inom två olika specialiteter. Ett med inriktning på sjukdomar i pankreas, lever och galla, ett annat med akutkirurgi där exempelvis cholecystit och ileus är vanliga diagnoser.
Avdelningen är en av fyra kirurgiska avdelningar inom Verksamhetsområde Kirurgi & Gastroenterologi i Lund som arbetar kontinuerligt för att utöka vårt samarbete och utveckla vården med patienterna i fokus. Verksamhetsområdet arbetar utifrån en vision av hur vi möter och tar hand om våra patienter på bästa sätt, optimerar och tar hand om resurserna vi har, samtidigt som vi möter de utmaningar som samhället och sjukvården står inför. Vill du vara med att utveckla och utvecklas samt har ett stort patientfokus så tveka inte att söka hit.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är att alltid utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierande och brett arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska. Patienterna och närstående du möter befinner sig i olika stadier i livet och du kommer lära dig att bemöta människor i kris, sorg och glädje.
Du kommer att arbeta i tvärprofessionella team kring patienten där vi har fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietist knutna till vår verksamhet. På avdelningen har vi en farmaceut på dagtid som finns behjälplig och stöttar i läkemedelshanteringen. Vi jobbar evidensbaserat och deltar i studier och forskning kring de patientgrupper som vårdas på avdelningen.
Din introduktion hos oss individanpassas utifrån dina behov för att du ska få en trygg start på din nya arbetsplats. Som stöd för nyanställda, men också annan personal, finns nästan dagligen specialistsjuksköterska eller omvårdnadsledare i tjänst som kan stötta, utbilda och utveckla. Vi uppmuntrar till utbildning och utveckling och alla medarbetare har möjlighet att planera in schemalagd tid för detta. Vi ser gärna att våra sjuksköterskor vidareutbildar sig i framtiden och utbildningstjänster finns då att söka. I vårt uppdrag ingår även att erbjuda handledning samt utbildning för framtida kollegor.
Verksamheten bedrivs dygnet runt med schema dag, kväll och natt. Vi jobbar med ett för medarbetaren fördelaktigt kvotschema som innebär att du har möjlighet att tjäna in ledig tid. Schemat önskas av dig som medarbetare i 5 veckorsperioder. Vi använder systemet Multi Access där önskning och diffning sker utifrån verksamhetens behov av medarbetarna själv.Kvalifikationer
Vi välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna legitimerade sjuksköterskor, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har arbetat som sjuksköterska tidigare.
Vi ser gärna att du som söker har ett specifikt intresse för kirurgi. Då vi arbetar i team kring patienten förväntar vi oss att du har god samarbetsförmåga, att du bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och att du är ansvarstagande. Vidare är det viktigt för dig att möta patienterna med ödmjukhet och respekt utifrån deras behov. Samtidigt kan du fatta egna beslut, planera och prioritera samt har ett helhetsperspektiv för patienten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för att hitta rätt person till tjänsten.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Enhetschef
Cindy Persson 046-17 36 63 Jobbnummer
9982389