Sjuksköterskor till kirurgavdelning 34 i Växjö!
2025-10-22
Vill du arbeta med avancerad kirurgisk vård, engagerade kollegor och en arbetsplats där utveckling och omtanke står i centrum? Då kan Kirurgavdelning 34 vara rätt plats för dig - oavsett om du är ny i yrket eller har flera års erfarenhet.
Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med både planerad och akut kirurgisk verksamhet dygnet runt. På avdelning 34 arbetar vi med mag-tarmkirurgi samt öron-, näs- och halskirurgi. Vi har 20 vårdplatser fördelade på fyra moduler och erbjuder både akut och planerad vård.
Här möter du patienter med varierande behov - från buksmärta till cancerdiagnoser - och får arbeta med både pre- och postoperativ omvårdnad. Vårdtiden är oftast 3-5 dagar, vilket ger ett högt flöde och stor variation i arbetsuppgifterna.
Att arbeta som sjuksköterska på avdelning 34 innebär att vara en del av ett engagerat och kunnigt team där du får kombinera avancerad vårdteknik med nära omvårdnad. Du möter patienter med kirurgiska behov, både planerade och akuta, och arbetar med allt från smärtlindring och mobilisering till vätskebalans och palliativ vård. Ingen dag är den andra lik, och du får möjlighet att utvecklas både professionellt och som person i en miljö där stöd, samarbete och lärande står i centrum.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete där du:
* Planerar och samordnar vården tillsammans med läkare och undersköterskor
* Utför avancerad vårdteknik såsom PVK, sonder, centrala infarter, dropp och antibiotikabehandling
* Ansvarar för vätskebalans, smärtlindring och mobilisering
* Har kontakt med anhöriga och bidrar till trygghet för patienten
* Möter patienter som genomgår planerade eller akuta operationer, samt patienter i livets slutskede
* Arbetar i team med undersköterskor och bidrar till ett gott arbetsklimat
Vi lägger stor vikt vid att lyssna på patienterna både vad de säger och vad deras kropp visar, till exempel via NEWS. Du använder samtal, observationer och medicinska data för att bedöma, stötta och ge rätt vård i rätt tid.
Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom kirurgi och vårdteknik, och vi ser gärna att du har driv och nyfikenhet. Det du inte kan idag, lär du dig hos oss. Vi erbjuder en trygg och utvecklande start. Som ny i yrket får du delta i vår mentorsgrupp för sjuksköterskor och undersköterskor med mindre än två års erfarenhet. Introduktionen är arbetsplatsnära och anpassas efter din bakgrund. För nyutexaminerade är den cirka 8 veckor lång.
För dig som vill vara med och utveckla vården finns goda möjligheter att påverka. Du kan bidra med idéer, ta ansvar för förbättringsområden och vara delaktig i utvecklingsarbetet på avdelningen. Här får du vara med och forma framtidens kirurgiska vård.
Hos oss finns alltid en specialistsjuksköterska inom kirurgi i tjänst en trygg och erfaren kollega som fungerar som ett viktigt stöd för nya medarbetare och bidrar till kompetensutveckling i teamet. Varje vecka hålls föreläsningar av läkare kopplade till vår patientgrupp, och du får tillgång till 10 timmars utbildning inom palliativ vård.
Vi är stolta över vårt tillåtande klimat där samarbete och utveckling står i fokus. Du får en chef som är sjuksköterska i grunden, närvarande på avdelningen och har ett öppet, stöttande ledarskap. Här bryr vi oss om varandra och om dig.
Trivsel och hälsa är en självklar del av vår arbetsvardag. Vi satsar på gemenskap och välmående genom initiativ som löpargrupp och olika aktiviteter som stärker teamkänslan. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där du både utvecklas och mår bra.
Välkommen att bli en del av vårt team där varje dag gör skillnad. Sök redan idag!Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har ett genuint intresse för kirurgisk vård och omvårdnad
* Har god förmåga eller vill lära dig att prioritera utifrån patientens behov
* Är intresserad av att arbeta strukturerat
* Har ett ödmjukt och professionellt bemötande
* Trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat
Meriterande är:
* Erfarenhet av kirurgisk vård, vårdteknik eller palliativ vård
* Kunskap i att hantera PVK, sonder, centrala infarter och vätskebalans
* Erfarenhet av arbete med cancerpatienter eller postoperativ vård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver inte kunna allt från början. Vi erbjuder en gedigen introduktion och ett lärande klimat där du får växa i din roll.
