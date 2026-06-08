Sjuksköterskor till kirurgavdelning 33 i Växjö!
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-06-08
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Vill du jobba med kirurgisk vård i ett tryggt och varmt team? Vi söker nu två sjuksköterskor – en som är ny i yrket och en med erfarenhet – till vår avdelning.
Avdelning 33 är en del av kirurgkliniken i Växjö. Vår huvudfokus ligger på patienter inom kärlkirurgi och urologi, men vi tar även emot patienter inom allmän kirurgi, trauma, bröst- och endokrinkirurgi. Vi ger vård både före och efter operation, och möter patienter som kommer för akuta eller planerade kirurgiska ingrepp.
Avdelningen har 12 vårdplatser och ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Gruppen är blandad – några är nya i yrket, andra har lång erfarenhet. Vi lär av varandra och hjälps åt i vardagen.
Vi har ett öppet och varmt arbetsklimat där trivsel är viktigt. Vi lyssnar på varandra, delar kunskap och har nära kontakt med chefen som är tillgänglig och stöttande. Här får du vara dig själv och utvecklas i din roll.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska på avdelning 33 innebär ett varierat och utvecklande arbete där du får använda både din medicinska kompetens och din förmåga att samarbeta. Du är en viktig del i teamet runt patienten och har en aktiv roll i hela vårdförloppet från inskrivning till utskrivning.
I rollen ingår bland annat:
• Att planera och samordna vården tillsammans med läkare, undersköterskor och paramedicin
• Att förbereda, ge vård och stötta patienter inför och efter operation
• Att ta prover, sätta perifera infarter och hantera medicinsk utrustning t.ex. centrala infarter, läkemedelspumpar och EDA
• Att ge omvårdnad och medicinering
• Att vara en viktig kontakt för patientens närstående ge information, stöd och trygghet
• Att dokumentera i journalsystemen Cosmic och Nova Ward
• Att samarbeta med andra vårdgivare, till exempel andra verksamheter på sjukhuset och hemsjukvård
Vi lägger stor vikt vid att lyssna på patienterna. Både vad de säger och vad deras värden visar, till exempel via NEWS. Du använder både samtal och medicinska data för att bedöma, stötta och ge rätt vård i rätt tid.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en välplanerad introduktion, anpassad efter dina behov och erfarenheter. Den innehåller olika moment och regelbundna reflektioner tillsammans med handledare och chef. Du blir en del av ett varmt och stöttande gäng där det är helt okej att ställa frågor. Här finns inga dumma frågor. Vi hjälper varandra, delar med oss av kunskap och ser till att du får en bra start.
För dig som är intresserad av att utveckla vården finns goda möjligheter att vara med och påverka. Du kan bidra med idéer, ta ansvar för förbättringsområden och vara delaktig i utvecklingsarbetet på avdelningen. Här får du vara med och forma framtidens kirurgiska vård.
För dig som vill utvecklas vidare finns möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom kirurgi, samt kurser inom våra specialområden kärlkirurgi och urologi.Kvalifikationer
Du är en legitimerad sjuksköterska som trivs med att arbeta i team och bidra till ett gott arbetsklimat. Du vill göra ditt bästa för patienterna och kommunicerar tydligt och lyhört med både patienter, närstående och kollegor. Du har förmåga att hantera stress, särskilt i akuta situationer, och kan prioritera även när tempot växlar.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 369/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Sinead Jacobsson 0470-58 31 36 Jobbnummer
9951866