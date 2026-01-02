Sjuksköterskor Till Kava, Sundsvall
2026-01-02
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Kirurgisk akutvårdsavdelning (KAVA) är länssjukhusets akutvårdsavdelning för patienter inom kirurg kliniken. KAVA har 18 slutenvårdsplatser och tar emot största delen av de patienter som läggs in via akuten inom allmänkirurgi. Hos oss är vanligt förekommande diagnoser tex. trauma, appendicit, cholecystit, ileus, blödning från mag-tarmkanalen. Vi har möjlighet att även göra gastroskopier på avdelningen, vilket är unikt.
Vi har inlett ett samarbete med professor Anna Forsberg. Tillsammans utvecklar vi strukturer som stärker kvaliteten i vården och bidrar till trygga vårdrelationer med kontinuitet. Arbetet omfattar bland annat daglig, systematisk bedömning och analys av patientens hälsa och situation enligt principen "head to toe" - där varje patient blir undersökt av en sjuksköterska med varma händer under varje arbetspass. Genom samarbetet vill vi också lyfta och stärka sjuksköterskans arbetsledarroll, så att omvårdnaden både organiseras och utförs med högsta möjliga professionalitet och omtanke.
KAVA deltar även i ett pilotprojekt för mobila Cosmic, även kallat Nova. Som pilotavdelning arbetar vi med ett mobilt arbetssätt där en surfplatta används för att alltid ha tillgång till patientens journal i det dagliga arbetet på avdelningen. Via surfplattan kan vi både läsa och registrera journalinformation samt hantera aktiviteter kopplade till patientens vård.
Vi söker sjuksköterskor till vår verksamhet i Sundsvall. Tjänsterna avser tillsvidareanställningar på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Sjuksköterskor till KAVA, SundsvallPubliceringsdatum2026-01-02Dina arbetsuppgifter
Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov och vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra. Vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare ska få en individuellt anpassad introduktion för att du ska känna dig trygg i din roll. Är du ny i yrket erbjuder vi förlängd introduktion. Vi erbjuder dig även mentorskap med våra erfarna sjuksköterskor för att ge dig en bra grund att stå på. Hos din mentor får du råd och stöd i din yrkesroll. Du som är nyexaminerad sjuksköterska när du börjar hos oss får delta i ett fördjupat introduktionsprogram som pågår under ditt första år. Programmet ska hjälpa dig att känna trygghet i din nya yrkesroll och bidra till en god start på din personliga och professionella utveckling hos oss. I programmet ingår praktisk träning, teori och gemensam reflektion.
Vi arbetar med individuell schemaplanering, vilket ger möjlighet till flexibilitet för dig som medarbetare. Vi är en dygnet-runt-verksamhet vilket innebär att du som sjuksköterska hos oss arbetar dag och kväll, vardag som helg. Vi ser det som positivt om du kan tänka dig att även arbeta med nattjänstgöring efter överenskommelse.
I rollen som sjuksköterska på KAVA arbetar du med:
Akut omvårdnad och övervakning av patienter
Medverkan vid undersökningar
Preoperativa förberedelser
Postoperativ vård
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har en vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
Har relevant arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Stabil
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:378". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Enhetschef
Jessica Bohlin Jobbnummer
9667587