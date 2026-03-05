Sjuksköterskor till Karlstad, sommarvikariat 2026
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-03-05
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland!
Vi söker sjuksköterskor för sommarvikariat, sommaren 2026 till Centralsjukhuset Karlstad, primärvården och psykiatrin. Önskemål om placering kommer du få ange när du skickar in din ansökan.
Din arbetsplats
Vår sjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, individanpassad, effektiv och jämlik. Vi arbetar med en personcentrerad vård som utgår från den enskilda patientens behov. Vården ska ges nära patienten och på patientens villkor.
Centralsjukhuset i Karlstad är ett modernt och komplett länssjukhus för hela Värmlands befolkning. Där finns den högspecialiserade vården, vård som de allra flesta behöver vid få tillfällen i livet. Det finns ett tjugotal olika specialiteter bland annat för ögon, hud, gynekologi, njurmedicin, barnmedicin, kirurgi, PCI samt onkologi.
Vårdcentralen är en del av primärvården som är basen i den värmländska hälso- och sjukvården och erbjuder vård i livets alla skeden. På vårdcentralen får våra patienter bedömning, utredning, behandling, uppföljning och rehabilitering beroende på sjukdom och symtom. Åtta av tio patienter färdigbehandlas hos oss.
Vuxenpsykiatriska kliniken är ett nytt verksamhetsområde och omfattar specialiserad psykiatri inom öppen- och slutenvård för hela Värmland. En verksamhet som har ett brett basutbud från diagnostik till behandling och strävar samtidigt efter att ständigt förbättra sig, att bygga relationer och utveckla samarbete.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor för sommarvikariat till sommaren 2026, till flera av våra mottagningar och avdelningar på centralsjukhuset i Karlstad. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete och med din hjälp blir både vi och patienterna bättre.
Som sommarvikarie får du introduktion i din tjänst och möjlighet till handledarstöd. Ett sommarvikariat hos oss är en bra start i din karriär som sjuksköterska.
Som sjuksköterska kommer du att leda och ansvara för den dagliga omvårdnaden runt patienten och utföra vanliga sjuksköterskeuppgifter som läkemedelshantering, rondarbete och omvårdnadsarbete. I det dagliga mötet med patienten har du en viktig roll i samarbetet med övriga personalkategorier.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad sjuksköterska eller förväntas få din legitimation senast våren/sommaren 2026.
Vi värdesätter och lägger stor vikt vid personliga egenskaper som främjar ett gott bemötande gentemot patienter, närstående och arbetskamrater. Detta innebär att du är lätt att samarbeta med, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är flexibel. Ditt arbetssätt är patientfokuserat med en förmåga till helhetssyn.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
