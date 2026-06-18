Sjuksköterskor till Intermediärvårdsavdelningen (IMA), Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-18
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Är du sjuksköterska och vill ha ett arbete som är roligt, omväxlande och utvecklande? Då kan intermediärvårdsavdelningen (IMA) vid Sundsvalls sjukhus vara det du söker!
Intermediärvård (IMA) är en vårdform mellan intensivvård och vanlig vårdavdelning där patienter med sviktande vitalfunktioner övervakas och vårdas. Avdelningen är en integrerad del av IVA där du och en erfaren IVA-undersköterska arbetar tillsammans och ansvarar för två patienter i nära samarbete med narkosläkare och övrig IVA-personal.
Då tre av våra kollegor valt att specialisera sig inom intensivvård så söker vi nu sjuksköterskor till IMA! Tjänsterna avser tillsvidareanställningar, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Arbetet kan passa dig som funderat på att vidareutbilda dig då du får ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter och får en inblick i intensivvård. Rollen passar dig som är engagerad, positiv och med ett intresse för mer avancerad och teknisk sjukvård. Du kommer bland annat arbeta med:
Vård och övervakning av patienter med hot om svikt eller svikt i enstaka organsystem.
Teamarbete med mycket kompetenta kollegor samt mer avancerade arbetsuppgifter där du ansvarar för två patienter.
Arbetet är varierande och bedrivs i nära samarbete med intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, specialistundersköterskor, läkare och fysioterapeuter.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande för tjänsten om duHar erfarenhet av sjukhusvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperPersonlig mognad
Självgående
Omdöme
Samarbetsförmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:214". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
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871 85 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Maria Boson maria.boson@rvn.se +4660182074 Jobbnummer
9970098