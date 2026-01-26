Sjuksköterskor till Intensivvårdsavdelningen, Västerås
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-01-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Intensivvårdsavdelningen (IVA) på sjukhuset i Västerås söker dig som vill vara med och ge den bästa vården till svårt sjuka patienter. Här pågår vården under dygnets alla timmar, årets alla dagar. Du får arbeta med avancerad teknik och högspecialiserad vård tillsammans med ett engagerat och kunnigt team.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på IVA arbetar du nära patienter i akut behov av intensivvård. Du ingår i ett tvärprofessionellt team, som består av undersköterskor, läkare och fysioterapeuter, som tillsammans planerar och genomför vården. Du kommer att vara en viktig del i hela vårdprocessen och får möjlighet att göra skillnad i patienternas liv, på riktigt.
Avdelningen är högteknologisk och efter internutbildning får du certifikat för medicinteknisk utrustning. Vi satsar på kontinuerlig utveckling och har flera ansvarsgrupper som driver förbättringsarbete. Dessutom får du en omfattande inskolning på 10 veckor, med möjlighet till förlängning, och en mentor under ditt första arbetsår för att du ska känna dig trygg och utvecklas i din roll.
För att få veta mer om arbetet på IVA, följ länken till vår instagram
"Hos oss får du nya kunskaper även efter många år i yrket. En arbetsplats som inbjuder till nyfikenhet och öppenhet och där vi alla delar med oss av våra kunskaper. Ett omväxlande arbete med stundvis högt tempo, inte en dag som är den andra lik. Ett fantastiskt teamarbete där alla arbetsgrupper är beroende av varandra och arbetar tätt tillsammans.- Marianne Intensivvårdssjuksköterska"
"Du får öva på ditt ledarskap och flexibilitet i teamet och i akuta situationer där snabba prioriteringar krävs. Du får vårda patienter i livets svåra stund i en högteknologisk miljö där vi gör allt för att patienten ska kunna återfå en god livskvalitet. Att ta emot en kritiskt sjuk person och sedan få se denna tillfriskna är fantastiskt! Jag uppskattar det driv som finns på arbetsplatsen, att hela tiden utveckla varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Vi får också ta del av utbildningar inom t.ex. ventilatorvård, dialysbehandling och hemodynamisk övervakning bland mycket annat. Sök er hit så får ni ta del av detta underbara gäng och trevliga arbetsplats där du ständigt kommer utveckla dina kunskaper och växa i din roll. - Ebba Intensivvårdssjuksköterska"
"Jag sökte mig till IVA av flera anledningar; till exempel den medicinska komplexiteten, det nära samarbetet mellan olika professioner och för mötet med patient och anhöriga i deras svåra situation. Tydliga rutiner, samtidigt som vi alltid är beredda att växla upp gör varje dag spännande. Kollegorna och gedigen inskolning gör att det känns tryggt att vara ny på Iva!- Elin Intensivvårdssjuksköterska"
Om arbetsplatsen
Intensivvården är en av de mest dynamiska och lärorika specialiteterna inom sjukvården. Intensivvårdsavdelningen på Västmanlands sjukhus Västerås är inriktad mot allmän intensivvård. Vi har idag upp till 8 vårdplatser och cirka 850 patienter per år. Vårt mål är att på sikt utöka antalet vårdplatser. Här möter du patienter i alla åldrar med olika diagnoser så variationen är lika stor som kompetensen är hög. Det är spännande att vara en del av denna avancerade vårdform!
På operationskliniken, som intensivvårdsavdelningen tillhör, använder vi en tidsvärderingsmodell. Den leder till bättre scheman med möjlighet till återhämtning vid arbete på rotation. Anställningen innebär ett solidariskt ansvar för bemanningen alla dagar och timmar. Beräkningarna i modellen utgår från ett heltidsmått på 38,25 timmar per vecka. Vid enbart nattarbete är veckoarbetstid 32 timmar som heltidsmått.
Vi erbjuder vi dig:
• En spännande och lärorik arbetsplats med stora möjligheter till personlig utveckling
• Ett välkomnande och stödjande arbetsklimat med erfaren och engagerad personal
• Stöd i din specialistutbildning med sponsring under studietiden
• möjlighet till kompetensutveckling
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Vill du veta mer? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal eller kom och besök oss för att få en inblick i vårt arbete. Kvalifikationer
Du som söker är sjuksköterska med specialistutbildning inom intensiv- eller anestesisjukvård. Erfarenhet från intensivvårdsarbete är självklart en fördel.
Vi välkomnar också dig som är grundutbildad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet av akutsjukvård. Då är det viktigt att du har ett intresse och en vilja att i framtiden läsa specialistutbildning till IVA-sjuksköterska.
Vi söker en ansvarsfull och engagerad sjuksköterska som vill vara med och utveckla och förbättra vården med ett personcentrerat fokus.
Vi tror att du trivs med att arbeta i team och ser värdet i samarbete för att skapa bästa möjliga resultat. På vår enhet är arbetstempot ibland intensivt och ibland lugnare, vilket kräver att du är flexibel och kan hantera förändringar i tempo och planering. Vi söker dig som gillar utmaningar och som är nyfiken på att utvecklas i ditt arbete - här finns mycket att lära!
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, rotations- eller nattjänst. Heltid. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 februari 2026.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Jenny Liljeros jenny.leana.liljeros@regionvastmanland.se 021-17 38 52 Jobbnummer
9703214