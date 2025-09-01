Sjuksköterskor till infektionskliniken, avdelning 31/32
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-09-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Välkommen till Infektionskliniken! Kliniken har spetskompetens inom infektionssjukdomar och ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland.
Kliniken består av vårdavdelning 31/32, infektionsmottagningen och vaccination Värmland.
Din arbetsplats
Infektionskliniken är en spännande arbetsplats som på ett unikt sätt ger dig möjlighet att bli mycket bred i din kompetens. Infektionssjukvård är ett område där du får möta både akut sjuka patienter och patienter i ett mindre kritiskt skede. I ditt dagliga arbete får du möjlighet att utvecklas inom både medicin och omvårdnad.
Vi har patienter från 18 år och uppåt och vårdtiderna varierar från några dagar upp till ibland flera veckor. Vanliga infektionstillstånd hos oss är sepsis, endokardit, spondylodiskit, meningit, olika luftvägsinfektioner, sår- och mjukdelsinfektioner.
Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning, intern fortbildning samt stöd och handledning av mentorer på avdelningen. Vi genomför årligen klinikdagar med utbildning och olika aktiviteter. Tillsammans strävar vi efter en god arbetsmiljö och en god vård med patienten i fokus.
Som sjuksköterska på avd 31/32 kommer du att ha din huvudsakliga placering på vårdavdelningen men eftersom kliniken är under utveckling är målet att ska vara möjligt att variera arbetsuppgifter mellan klinikens olika områden.
Vi söker fyra sjuksköterskor, två för tillsvidareanställning och två för vikariat.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vårdavdelningen är uppdelad i flera team. Du som sjuksköterska leder ett team och ansvarar för den dagliga omvårdnaden av patienterna. Du identifierar patienternas behov och sätter tillsammans med teamet in de åtgärder som är aktuella. Du har en viktig roll i samarbetet mellan de olika personalkategorierna. I arbetet ingår sedvanliga arbetsuppgifter såsom medicin administrering och beredning, rond och olika medicintekniska moment.
I teamet ingår läkare, sjuksköterska och undersköterskor. Utöver dessa professioner finns även stödfunktioner så som farmaceuter, LINK-samordnare, receptionist, vårdadministratörer och servicemedarbetare.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av infektionskliniken. Du är en positiv och lösningsorienterad person som vill ha ett varierande och självständigt arbete där du ständigt utvecklas i din yrkesroll. Du sätter patienten först och är bra på att ta initiativ och ansvar för egna arbetsuppgifter men även för helheten. Du är dessutom duktig på att samarbeta med andra.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251711". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Medicinska specialiteter, Infektionsklinik, Infektionsavd. 31 och 32 CSK Kontakt
Hanna Jonsson, avdelningschef hanna.jonsson@regionvarmland.se Jobbnummer
9484436