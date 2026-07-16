Sjuksköterskor till Infektionsavdelning i Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-16
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Är du legitimerad sjuksköterska som söker nya utmaningar? Då är du varmt välkommen till oss på Infektionsavdelning på Helsingborgs lasarett! Vi söker såväl nyexaminerade som erfarna sjuksköterskor.
Vi på infektionsavdelningen är ett team bestående av olika professioner som stöttar varandra. Hos oss kommer du att få en grundlig och bred kunskapsbas med naturliga beröringspunkter gentemot övriga specialiteter såsom medicin, kirurgi och ortopedi. Vi har totalt 14 vårdplatser för patienter med svåra sjukdomstillstånd där diagnoserna omfattar en stor variation av infektionssjukdomar. På avdelningen arbetar vi tvärprofessionellt i team för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete avseende patientsäkerhet och patientsäkerhetsrisker, men även avseende arbetsmiljön på avdelningen. Ett led i detta är strukturerad kompetenshöjning genom till exempel obligatoriska utbildningsdagar varje månad.
Är du nyfiken på att höra mer? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-16Arbetsuppgifter
Hos oss på infektionsavdelningen erbjuds du ett mångsidigt och spännande arbete där du har chans att utveckla en bred kompetens inom medicinsk omvårdnad samt inom vår specialitet. Här får du stimulerande och givande arbetsuppgifter oavsett om du är nyexaminerad och vill skapa dig en bred bas att stå på, eller om du har ett antal års erfarenhet och vill fördjupa din kompetens.
I rollen som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med undersköterskor och läkare. Dagtid har du alltid patientansvarig läkare samt en farmaceut tillgänglig. Vi arbetar mycket med intravenös läkemedelsbehandling och använder medicinteknisk apparatur såsom optiflow och övervakningsutrustning. En del av våra patienter bär på resistenta bakterier eller vårdas för smittsamma sjukdomar, vilket kräver isolering men oavsett patientens diagnos arbetar vi enligt basala hygienrutiner.
För nyanställda erbjuder vi ett individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina tidigare erfarenheter. Med stöd och uppföljning av våra omvårdnadsledare ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du som söker har ett intresse för att utveckla vården samt vill sprida din erfarenhet och positiva glädje till både teamet och patienterna på vår avdelning.
Vi ser att du som söker trivs med att arbeta i team och har en god samarbets- och kommunikationsförmåga samtidigt som du har förmåga att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Som person är du positiv, ansvarsfull och flexibel. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och har förmåga att kunna hantera och prioritera när tempot är högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336660". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
123 45 HELSINGORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Tanja Lundin, Vårdförbundet 042-4062370 Jobbnummer
10004194