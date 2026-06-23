Sjuksköterskor till hjärtmedicin
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-06-23
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, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skasPubliceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Är du intresserad av kardiologi och söker ett utvecklande, omväxlande och roligt arbete ska du söka till vårt glada gäng!
Kardiologen på Skaraborgs Sjukhus Skövde innefattar hjärt-IVA, hjärtmedicinsk eftervård, dagsjukvård, hjärtmottagningar, PCI och ablationslabb, kliniskt fysiologiskt laboratorium och Deviceverksamhet/CIED implantationer. Vi arbetar med akut -och elektiv verksamhet och ansvarar för kardiologisk specialistsjukvård i Skaraborg. Verksamheten är i ständig utveckling!
Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbetar tillsammans i det dagliga omvårdnadsarbetet. På Kardiologkliniken arbetar man med tvärprofessionella grupper där alla medarbetare ges möjlighet till delaktighet i klinikens utvecklingsarbete och förbättringar. Vi har en utbildningsenhet för kandidater, studenter och elever. Vi har även kompetensstöd som introducerar ny personal, är mentorer samt stöd i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av kardiologisk och medicinsk omvårdnad i slutenvård och elektiv vård. Intern och extern kompetensutveckling ingår. Hos oss får du möjligheten att ingå i ett kompetent team där du ges möjlighet till såväl yrkesmässig som personlig utveckling. Vi arbetar dygnets alla timmar och helgtjänstgöring med två av fem helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av Kardiologi samt vill vara med att utveckla vården med patienten i centrum! Du ska ha god samarbetsförmåga och ha lätt för att kommunicera med såväl patienter, anhöriga som övriga medarbetare på ett förtroendegivande sätt. Då arbetsuppgifterna och arbetsbelastningen på avdelningen varierar behöver du trivas med omväxlande tempo, kunna anpassa dig därefter och samtidigt ge god vård. Erfarenhet av akutsjukvård med inriktning kardiologi är meriterande.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Kliniskt basår är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I Kliniskt basår ingår introduktionsdagar, handlednings- och utbildningsdagar samt hospiteringsdagar. Syftet med Kliniskt basår är att skapa bra förutsättningar för nyutexaminerade sjuksköterskor att stärka sina teoretiska kunskaper och praktisera färdigheter samt växa in i sin nya profession.Övrig information
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor med utländsk legitimation föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation.
Schemalagd tjänstgöring dag, kväll, natt samt helg ingår. Även beredskapspass.
Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 8, Kardiologi Kontakt
Henrik Wiberg, enhetschef 0737099856 Jobbnummer
9975747