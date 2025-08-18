Sjuksköterskor till Hjärtavdelning i Malmö
2025-08-18
Välkommen till hjärtavdelningen i Malmö!
Här trivs du som uppskattar en arbetsplats med högt tempo och korta vårdtider. Hos oss vårdas patienter med olika hjärtsjukdomar, allt ifrån observationer av misstänkt hjärtsjukdom till avancerad multisjukdom. Patientklientelet är brett med både unga och äldre.
Avdelningen består av 30 vårdplatser uppdelat på tre medicinska flöden; kranskärl, hjärtsvikt- och klaff och arytmi. Till avdelningen hör ett koronarangiografi- och PCI-lab med både akuta och elektiva patienter. I verksamheten ingår också pacemakerinläggningar och elkonvertering av hjärtrytmrubbningar. Här finns även ultraljudslab och sjuksköterskeledd mottagning inom rytmrubbningar, pacemaker samt mottagning med långtids-EKG.
Avdelningen samarbetar med andra enheter i både Lund och Malmö, till exempel thoraxkirurgi och intensivvård, men även andra sjukhus i och utanför regionen. Alla personalkategorier arbetar nära varandra med patienten i fokus.
Inom hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus (Sus) bedrivs forskning på både lokal, nationell och internationell nivå. Detta innebär att vi ligger i framkant som en enhet där du som sjuksköterska fortlöpande engageras i olika forskningsstudier och därmed är med och bidrar till att föra utvecklingen framåt för hela hjärtsjukvården.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig som sjuksköterska ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat med målet att alla medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet och lojalitet. Arbetet är varierande och du alternerar mellan avdelning och koronarangiografilab.
På hjärtavdelningen har du din basplacering på ett av de medicinska flödena kranskärl eller hjärtsvikt- och klaff/arytmi. Detta för att du ska få en djupare förståelse och kompetens kring det specifika flödets patienter. Eftersom alla tre flöden är en del av samma avdelning hjälper vi naturligtvis varandra och man kommer att arbeta i samt få kunskap inom samtliga medicinska flöden.
Teamet kring patienten består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och medicinska sekreterare.
Att arbeta på koronarangiografilab innebär ett varierande arbete. Arbetsuppgifterna på koronarangioverksamheten består bland annat av att du är patientansvarig sjuksköterska på labbet, har hand om pre-och postoperativ vård vid koronarangiografi/PCI. Det är en fördel om du är tekniskt intresserad och om du har intresse för sterilt arbete. Det finns även möjlighet till vidareutbildning till assisterande sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som har framåtanda och ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart hjärtsjukvård! Du känner dig trygg i din yrkesroll och de snabba prioriteringar och skifte i fokus som kan uppstå vid akuta situationer. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Din flexibla och positiva inställning och ditt engagemang bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter.
De formella kraven för tjänsten är att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svensk som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är också ett krav. Har du tidigare erfarenhet inom hjärtsjukvård ser vi det som meriterande för tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer kan komma att hållas under annonsens publiceringstid. Välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Ersättning
