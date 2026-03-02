Sjuksköterskor till Hemsjukvården, Tingsryds Kommun
Tingsryds kommun / Sjuksköterskejobb / Tingsryd Visa alla sjuksköterskejobb i Tingsryd
2026-03-02
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun i Tingsryd
, Växjö
eller i hela Sverige
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag.
Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Hej!
Tingsryds kommun söker nu legitimerade sjuksköterskor till den kommunala hälso- och sjukvården.
Hos oss arbetar du i en mindre kommun med korta beslutsvägar, nära samarbete och fokus på trygg, säker och person centrerad vård. Du arbetar självständigt men alltid med stöd av engagerade kollegor och chef. Vi erbjuder en god arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och trygga anställningsvillkor. I vår kommun har vi även ett nära samarbete med den regionala primärvården i arbetet med God och Nära vård.
Båda tjänsterna utgår från Örnens särskilda boende i Tingsryd och innefattar även kväll- och helg tjänstgöring enligt schema.
I grunden är dessa tjänster schemalagda enligt följande:
Dag 100%.
Natt 79%
Arbetsuppgifter att utföra
• Hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL- Bedömning, planering och uppföljning av hälso-och sjukvårdsinsatser- Läkemedelshantering- Handledning och stöd till omsorgspersonal- Samverkan med andra vårdgivare- Dokumentation enligt gällande lagstiftning
Kvalifikationer du bör ha
• Legitimerad sjuksköterska- Professionellt och empatiskt bemötande- Förmåga att arbeta självständigt och i team- Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård är meriterande
- B körkort
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt och varierat arbete, engagerade kollegor, möjlighet till kompetensutveckling samt trygga anställningsvillkor enligt gällande avtal.
Vi hoppas ha väckt din nyfikenhet om oss. Hör av dig, så tar vi det vidare därifrån
Mvh Elsa och Annika
Välkommen med din ansökan till Tingsryds kommun. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302074". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Kontakt
Elsa Bengtsson elsa.bengtsson@tingsryd.se 0477-44328 Jobbnummer
9772679