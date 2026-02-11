Sjuksköterskor till hemsjukvården i Dalarna i sommar!
2026-02-11
Vill du uppleva Dalarna i sommar? Nu söker vi två sjuksköterska till sommaruppdrag i hemsjukvården 22/6 - 2/8, 2026. Publiceringsdatum2026-02-11Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska
• 2 års erfarenhet som sjuksköterska
• B-körkort
Vidare önskar vi att du är engagerad och brinner för ditt arbete som sjuksköterska, att du har lätt för att lära dig nya saker och van att arbeta självständigt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• Individuell lönesättning (konkurrenskraftig lön) *Friskvårdsbidrag
• Förmånlig tjänstepension
• En trygg anställning med bra förmåner
Ansökningsfrist
Snarast möjligt
Uppstart
22/6, 2026
Arbetsort:
Dalarna, Sverige
Varaktighet
22/6 - 2/8, 2026.
Om du känner igen dig i beskrivningen ovan vill vi gärna komma i kontakt med dig så snart som möjligt!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worknordic Group AB
(org.nr 556826-1001), http://www.worknorway.se Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WorkNordic Group AB Kontakt
Marie-Helen Bonde marie-helen@wngroup.se Jobbnummer
9736424