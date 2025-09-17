Sjuksköterskor till hemsjukvården, Hässleholm
Hässleholms kommun / Sjuksköterskejobb / Hässleholm Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm
2025-09-17
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Sjuksköterska till hemsjukvården - Gör skillnad varje dag!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får använda hela din kompetens, samtidigt som du bidrar till trygg och professionell vård i människors hem? Nu söker vi tre legitimerade sjuksköterskor till Hässleholms kommuns hemsjukvård på dagtid.
I Hässleholms kommuns hemsjukvård får du möjligheten att vara en del av en spännande utveckling. Som sjuksköterska i vår organisation blir du en nyckelspelare i att ge trygg och professionell vård där den behövs som mest.
Det här erbjuder vi dig:
Ett varierande och stimulerande arbete med punktinsatser och akuta insatser inom hemsjukvård Tillsvidareanställning på heltid med arbetstidsmått 38,25 timmar/vecka Arbetstid dagtid med tjänstgöring var 5:e helg Stöd av ett erfaret team och möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Vi erbjuder även:
Individanpassad introduktion som ger dig en trygg start Internutbildningar inom exempelvis sårvård, hygien, dokumentation, psykisk hälsa, demens och digitala system Arbetsgrupper där du får vara med och påverka utvecklingen av yrkesrollen och verksamheten Konkurrenskraftig lön och goda pendlingsmöjligheter Förmåner som friskvårdsbidrag och möjlighet att byta semesterdagstillägg mot extra lediga dagarPubliceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
• God datorvana (vi dokumenterar i Procapita)
• B-körkort för manuellt växlad bil
Meriterande:
Vidareutbildning inom vård av äldre Vidareutbildning som distriktssköterska
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och gillar att ta ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt, men samarbetar också gärna med kollegor. Du är lösningsfokuserad, stresstålig och har en positiv inställning.
Vill du bli en del av ett engagerat team och bidra till trygg vård i människors vardag? Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Du delar våra värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Hässleholms kommuns medarbetar- och ledarpolicyÖvrig information
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Avdelningen hälsa och sjukvård har ansvar för insatser inom hemsjukvård och rehabilitering. Insatserna utförs av sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringsassistenter, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som även utifrån profession delegerar till vårdpersonal inom övriga verksamhetsområden.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Sjuksköterskeorganisationen Kontakt
Nina Eriksson 0451-267403 Jobbnummer
9512648