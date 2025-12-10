Sjuksköterskor till helgöppna hälsocentralen Oskarshamn
2025-12-10
Är du intresserad av att arbeta extra inom primärvården? Nu har du möjlighet att vara en del av den helgöppna hälsocentralen i Oskarshamn!
Region Kalmar län förstärker tillgängligheten till primärvård och den 1 oktober öppnades den helgöppna hälsocentralen i Oskarshamn.
Hit vänder sig akut sjuka patienter som inte kan vänta på bedömning och behandling på sin egen hälsocentral tills nästkommande vardag.
På den helgöppna hälsocentralen arbetar ett gott gäng sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som till vardags arbetar på våra hälsocentraler i det mellersta länet. Tjänsten är en timanställning där du som medarbetare stöttar upp när det finns behov. Det kommer att vara inplanerade pass och arbetspass med kort varsel.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett genuint intresse för människor och har ständigt patienten i fokus. Du arbetar bra tillsammans med dina kollegor och har ett gott bemötande, både mot kollegor och mot patienter. Du är flexibel och har en god förmåga att strukturera upp ditt arbete. Erfarenhet inom primärvård och sjukvårdsrådgivning är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Den helgöppna hälsocentralen i Oskarshamn är belägen i Blå kustens lokaler på Oskarshamns sjukhus. Tillsammans med kollegor från hälsocentraler i det mellersta länet arbetar du för att hjälpa patienter utanför hälsocentralens öppettider. Den helgöppna hälsocentralen är öppen lördagar 09-22 och söndagar/helgdagar 09-21.
Vi är en del av Primärvårdsförvaltningen som erbjuder hälso- och sjukvård i hela Kalmar län. Vi finns både i större städer och på mindre orter. Tillsammans är vi cirka 900 medarbetare som jobbar med att främja hälsa i alla möten.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/905". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Primärvårdsförvaltningen Kontakt
Anna Dahl, Verksamhetschef Blå Kustens HC 010-3582046 Jobbnummer
9637300