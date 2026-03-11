Sjuksköterskor till Hälso-sjukvårdsenheten, dagtid
2026-03-11
Vill du bli en del i en driven, engagerad och utvecklingsinriktad arbetsgrupp med höga ambitioner, så är det här en möjlighet för dig!
Hälso- och sjukvårdsenheten inom Södertälje kommun söker nu två engagerade sjuksköterskor som vill vara en viktig del av vårt team på våra vård- och omsorgsboenden. Tjänsterna är vikariat på 12 månader då ordinarie medarbetare är föräldralediga. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete i en organisation där teamarbete på boendena är en central del, och där du ses som en ovärderlig resurs i arbetet med att ge vård- och omsorg till kommunens äldre. Som medarbetare i Hälso-och sjukvårsenheten tillhör du arbetsgruppen sjuksköterskor Dag som tillsammans med Sjuksköterskor Jour och Rehabgrupp gemensamt arbetar i utvecklande och lärande anda för att uppnå våra gemensamma mål.
En dag på jobbet
Som sjuksköterska kommer du att ha en viktig roll hos oss. Arbetet innebär bland annat att:
• Ge hälso- och sjukvård med utgångspunkt från den enskildes behov.
• Vara med och säkerställa och utveckla teamets egenskaper.
• Handleda och stödja omvårdnadspersonal och studenter.
• Medverka i kvalitetsarbetet.
• Du håller dig ajour med forskning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens område.
• Du har ett nära samarbete med omvårdnadspersonal, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt chefer på enheten.
• Vi arbetar utifrån ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi fokuserar på det som bevarar hälsa mer än vad som orsakar sjukdom.
Arbetsmiljön är flexibel med mycket varierande dagar.
Vem är du?
Vi söker dig med några års erfarenhet från sjuksköterskeyrket och som vill och väljer att arbeta på ett vård- och omsorgsomboende.Publiceringsdatum2026-03-11Kvalifikationer
• Du är legitimerad sjuksköterska.
• Du ska kunna uttrycka dig väl i svenska språket - både muntligt och skriftligt.
• Du har goda kunskaper i dokumentation samt goda IT-kunskaper.
• B-körkort
Meriterande:
• Specialistutbildad inom distriktsvård eller vård av äldreDina personliga egenskaper
• Du värdesätter möjligheten till nytänkande.
• För att komma till din bästa rätt hos oss behöver du vara självgående och prestigelös.
• Genom ditt engagemang skapar du goda relationer.
• Du är genuint intresserad av att arbeta med äldre människor.
• Du har förmåga att leda och motivera, hitta lösningar och se möjligheter.
• Du ska trivas med att arbeta i team men ska även kunna arbeta självständigt.
• Du ska tycka om att handleda omvårdnadspersonal och vara deras stöd och trygghet i hälso- och sjukvårdsfrågor.
• Du är tydlig och rak i din kommunikation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vi arbetar aktivt för att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med bra arbetstider, engagerade kollegor, goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att verkligen göra skillnad för våra brukare. Arbetspassen är under dagtid med helgtjänstgöring var 8e vecka.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kommer att ske efter ansökninstidens slut.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Veselin Ramovic veselin.ramovic@sodertalje.se 076 697 28 23 Jobbnummer
9790577