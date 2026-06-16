Sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsteam 3
Jönköpings kommun / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-06-16
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du legitimerad sjuksköterska och nyfiken på kommunal hälso- och sjukvård? Då kan du vara den vi söker till HS-team 3 i Huskvarna med omnejd. Vi är ett engagerat team som varje dag arbetar med patientens bästa i fokus, och som värdesätter en god gemenskap och glädje på jobbet!
Ditt nya jobb
Här får du möjligheten att följa patienten under en längre tid. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i den enskildes hem, oavsett boendeform. Du möter både yngre och äldre patienter, och samverkar nära med primär- och slutenvård för att säkerställa en trygg och kvalitativ vård utifrån ett helhetsperspektiv.
Arbetet utgår från personcentrerad och hälsofrämjande vård, där du stödjer patientens delaktighet och inflytande, identifierar resurser och förebygger hälsorisker samt motiverar till förändrade livsstilsfaktorer. I ditt arbete ingår bland annat:
självständiga medicinska bedömningar och läkemedelshantering
att utföra behandlingar och åtgärder
handledning och undervisning av omvårdnadspersonal, patienter och anhöriga
deltagande i utvecklings- och kvalitetsarbete
dokumentation och rapportering
Din kompetens
Krav för tjänsten är:
legitimerad sjuksköterska
B-körkort
goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skrift
god datorvana, då dator används som hjälpmedel vid dokumentation
god fysisk rörlighet eftersom arbetet sker i hemmiljö, vilket gör att du som sjuksköterska behöver anpassa ditt arbetssätt utifrån förutsättningarna som finns
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från arbete inom vård och omsorg, exempelvis som sjuksköterska eller undersköterska
specialistutbildning, exempelvis inom vård av äldre, palliativ vård, psykiatri, distriktsköterskeutbildning eller annan specialistutbildning inom hälso- och sjukvård
Du som person är serviceinriktad, strukturerad och självständig med god samarbetsförmåga. Du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och anpassar dig efter vad situationen kräver. I ditt arbete sätter du alltid patienten säkerhet, välbefinnande och trygghet, och genom ett professionellt bemötande, din medicinska kompetens och noggrannhet bidrar du till en hög kvalitet i vård och behandling. Vidare ser vi att du är tydlig och kommunikativ i mötet med patienter, anhöriga och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Vi erbjuder dig
När du börjar hos oss ta vi fram ett introduktionsprogram i samråd med dig, som anpassas efter dina erfarenheter och förkunskaper. Du får handledning av kollegor och arbetar i en miljö med nära och tillitsbaserat ledarskap, där du ges goda möjligheter att självständigt planera och strukturerar din arbetsdag.
Som anställd erbjuds du friskvårdsbidrag, betald semester från första anställningsåret och ett generöst flextidsavtal. Läs mer om våra förmåner här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Hälso- och sjukvårdsteam 3 är en del av hälso- och sjukvårdsfunktionen (HS) i Jönköpings kommun, som består av 13 tvärprofessionella hälso- och sjukvårdsteam samt ett hemteam. Vi har specialistinriktningar inom psykiatri, palliativ vård, hemrehabilitering, demens och funktionshinderomsorg. Tillsammans är vi cirka 460 engagerade medarbetare.
HS-team 3 är ett sammansvetsats team med högt tempo och stort engagemang, bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. I tvärprofessionella team skapar vi en god och säker vård.
Vi arbetar i området kring Skärstad, Kaxholmen, Norrängen, Brunnstorp, delar av centrala Huskvarna, Vättersnäs samt Öxnehaga. I upptagningsområdet finns fyra äldreboenden; Mjölkafållans äldreboende, Rosendala äldreboende, Skärstadals äldreboende och Öxnebacka äldreboende.
Arbetsgruppen utgår från teamlokalen på Engelbrektsgatan i Huskvarna.
Bra att veta
Rekryteringen avser tillsvidaretjänster på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att nuvarande befattningshavare antas till sökt utbildning
Arbetstiden är förlagd främst till dagtid, kvälls- och helgtjänstgöring ingår också. Helgarbete förekommer cirka var femte vecka i dagsläget. Under kvällar och helger samarbetar vi över ett större geografiskt område tillsammans med HS-team 1 och 2.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Erbjudande om anställning i annat HS-team inom området kan bli aktuellt.
I din ansökan vill vi att du bifogar ett uppdaterat CV, examensbevis och legitimation samt gärna tjänstgöringsintyg från dina tidigare anställningar.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Pernilla Johansson, rekryterande enhetschef HS-team 3.
Fackliga representanter: www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Pernilla Johansson pernilla.johansson4@jonkoping.se 036-105629 Jobbnummer
9966500