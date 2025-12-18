Sjuksköterskor till Hälso- och sjukvården i Askersunds kommun
2025-12-18
Välkommen till Askersund! Hos oss får du alla fördelarna med att arbeta i en liten kommun. Här värdesätter vi skapandet av nära relationer, modet att påverka och det engagemang som genomsyrar vårt arbete. Vi har jobb som märks och tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus.
Socialförvaltningen i Askersunds kommun ansvarar för äldreomsorg, LSS- och omsorgsverksamheten, socialpsykiatri, samt individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi har baby-boom hos oss och söker därför tre nya kollegor. Dessa tjänster är förlagda dels till särskilt boende, dels till hemsjukvården. Du kommer att ha omvårdnadsansvar för antingen en enhet inom SÄBO eller för ett hemsjukvårdsområde. Hos oss arbetar du i nära samarbete med andra sjuksköterskor/distriktssköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschef, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare.
Vi är ett sammansvetsat gäng som alltid ställer upp för varandra, hjälps åt, har patienternas bästa i fokus och dessutom har vi roligt på jobbet. Vi ser fram emot att välkomna just dig i vårt team.Kvalifikationer
Vi söker tre legitimerade sjuksköterskor, gärna med erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och gärna med vidareutbildning till distriktssköterska eller inom annat relevant område. Men även du som nyutbildad sjuksköterska är varmt välkommen med din ansökan.
Du behöver vara ansvarstagande och trygg och ha en god förmåga att samarbeta med andra. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper som matchar tjänsten.
Körkort för bil är ett krav. Erfarenhet av olika data- och journalsystem, inklusive LifeCare HSL, LifeCare SP och Appva är ett plus.
Intervjuer sker fortlöpande.
ÖVRIGT
Askersunds kommun - vår pärla vid Sveriges hemligaste skärgård. Askersund är en plats där historisk skönhet möter naturens vilda underverk. Inte att förglömma vår unika skärgård som är en skatt som bara väntar på att utforskas.
Det som gör Askersunds kommun ännu mer speciell är dess invånare! 11 500 starka individer som kallar denna plats sitt hem, och vi är stolta över att vara deras gemenskap. Vi är något över 1 000 medarbetare som arbetar tillsammans för att se till att vår kommun fortsätter att blomstra.
Vi välkomnar och värdesätter olikheter och ser till att vår arbetsplats är öppen för alla. Vår vision är att Askersunds kommun ska vara en plats där det är attraktivt att leva och hållbart bo och verka i. Vi ska bidra till våra invånares möjligheter att ha en bra vardag. Kom och bli en del av vår gemenskap och låt oss tillsammans fortsätta att bygga en plats vi är stolta över att kalla hemma med lust, mod och engagemang.
Vi känner oss stolta över vårt Askersund! Besök gärna: https://www.visitaskersund.se/
Observera att vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Askersunds kommun
Askersunds kommun, Socialförvaltning
Enhetschef HSE
EvaLena Tang eva-lena.tang@askersund.se 058382036
