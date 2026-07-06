Sjuksköterskor till Gynekologiska enheten, Avd. 10 Halmstad
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Halmstad Visa alla sjuksköterskejobb i Halmstad
2026-07-06
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Vi välkomnar dig som har ett genuint intresse för kvinnovård och gynekologi att söka och bli en del av vårt dedikerade team!
Om arbetet
Vi söker engagerade och kompetenta sjuksköterskor till gynekologienheten i Halmstad. Hos oss erbjuds nu två tjänster med varierande arbetstider dag, kväll och helg, där en del av tjänstgöringen är förlagd till natt. En tjänst är heltid, den andra 80%.
Enheten omfattar både gynekologiavdelning och gynekologimottagning, där dessa tjänster är placerad på gynekologiavdelningen. Här ges du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom både slutenvård och dagvård. Som en viktig del av vårt team kommer du att bidra till högkvalitativ vård och stöd för våra patienter i deras gynekologiska vårdbehov.
Slutenvård
• Utföra vård och omvårdnad av patienter inom gynekologi
• Ansvara för pre- och postoperativ vård för patienter som genomgår gynekologiska operationer
• Ge postoperativ vård med fokus på patientens återhämtning
• Hantera akuta inläggningar och ge akutvård vid behov
• Vårda cancerpatienter och ge palliativ vård
Dagvård
• Utföra blodtransfusioner
• Vårda och stödja patienter som genomgår tidig abort eller behandling efter missfall
• Vårda patienter som genomgår pleuratappning, ascitestappning och andra relevanta medicinska ingrepp
Bemanning
Dagtid bemannas 5 slutenvårdsplatser och 3 dagvårdsplatser med 2 sjuksköterskor och en undersköterska. På kvällar, helger och nätter bemannas 5 slutenvårdsplatser med en sjuksköterska och en undersköterska. Då vi har den här bemanningen kvällar, nätter och helger ställer det krav på att du är trygg i din sjuksköterskeroll. Vi har ett gott samarbete och bra stöd av personalen på BB.
Utöver vår ordinarie verksamhet tar vi även emot patienter från andra avdelningar när vi har lediga vårdplatser. Detta är en viktig del av vår insats för att avlasta sjukhuset vid brist på vårdplatser inom andra kliniker. Detta ger en bredare variation i patientgruppen och möjlighet att utvecklas i omhändertagandet av patienter med olika vårdbehov.
Om arbetsplatsen
Vår gynekologiska enhet består av vår slutenvårdsavdelning och även av en mottagningsverksamhet som är belägen på samma våningsplan i entré och mottagningsbyggnaden (EMB).
Avdelning 10 Gynekologi är en vårdavdelning för patienter med gynekologiska sjukdomar och besvär samt med gynekologiska cancerdiagnoser. På avdelningens "andra ben" ligger vår BB-avdelning samt BB-mottagning som bemannas av barnmorskor och undersköterskor. Samarbetet mellan BB och vår avdelning är en självklarhet och särskilt under natten.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för gynekologi. Tidigare erfarenhet av gynekologisk vård är meriterande.
Som person är du trygg och stabil. Du är bra på att samarbeta i team men kan också arbeta självständigt och tar ansvar för patienternas välbefinnande. Du är empatisk och har ett gott bemötande. Du är noggrann och ansvarstagande. För dig är det självklart med ett professionellt och empatiskt förhållningssätt mot såväl kollegor som patienter och närstående. Vidare ser vi att du är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter. Du har också god kommunikationsförmåga och förmåga att hantera olika medicinska procedurer professionellt.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Då vi arbetar i flera olika datorsystem behöver du ha goda datorkunskaper. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att söka!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland här.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Kontakt
Avdelningschef
Sevdije Zekaj 035-136636 Jobbnummer
9992927