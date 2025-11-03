Sjuksköterskor till Gynekologiavdelning i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan utvecklas både i din profession och som person? Då ska du söka dig till oss. Nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team!
Verksamhetsområde (VO) obstetrik och gynekologi vid Skånes universitetssjukhus har cirka 950 anställda och består av både gynekologisk samt obstetrisk verksamhet som bedrivs i Malmö och Lund. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning, vilket medfört att det bedrivs framgångsrik forskning inom verksamhetsområdet.
Akutmottagning gynekologi i Malmö är en del av VO obstetrik och gynekologi och hit kommer patienter med akuta gynekologiska åkommor samt gravida fram till graviditetsvecka tjugoett plus sex med akuta graviditetsrelaterade besvär. Utöver akutmottagningen har vi en gynekologisk avdelning i Malmö med tolv vårdplatser. Hos oss vårdas patienter i alla åldrar med olika gynekologiska sjukdomar och vi utför både planerade samt akuta operationer.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en sjuksköterska för tillsvidareanställning och en för vikariat på cirka ett år.
Vår patientgrupp söker vård för såväl kirurgiska ingrepp som medicinska diagnoser, vilket innebär att ditt arbete blir både varierat och innehållsrikt. I rollen som sjuksköterska arbetar du på både akutmottagning och vårdavdelning i team med undersköterska och gynekolog. Akuta omhändertaganden, pre- och postoperativ omvårdnad samt medicinska behandlingar exempelvis vid gynekologiska infektioner ger dig en bred kompetens inom fältet. Med ett empatiskt förhållningssätt och fint bemötande stöttar du våra patienter som befinner sig i olika åldrar och skeenden i livet. Du ansvarar för samordning och dokumentation samt arbetar för ett gott och effektivt omhändertagande av våra patienter.
Hos oss arbetar du mot enhetens och verksamhetens gemensamma mål i nära samarbete med övriga medarbetare inom området. Du blir en del av ett härligt team som stöttar varandra genom olika utmaningar i arbetet. Hos oss finns en stor arbetsglädje.
Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål. För nyexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill gå en specialistutbildning erbjuds utbildningsförmåner inom prioriterade områden.
Tjänsterna innefattar dag- och kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du gynekologisk arbetslivserfarenhet och/eller erfarenhet inom akutvård samt systemkompetens är detta meriterande för tjänsten.
Vi ser att du som söker har ett genuint intresse för kvinnosjukvård och en noggrannhet i ditt arbete. Egenskaper vi värdesätter är engagemang, samarbete och ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har en god kommunikationsförmåga. Du trivs i en stor personalgrupp och kan samarbeta över gränser mot andra enheter. Vi värdesätter även ett gott medarbetarskap och ett skickligt bemötande där patienten alltid står i centrum. Är du därtill en person som inspirerar och gärna deltar i utvecklingsarbete kan detta vara en tjänst för dig! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
