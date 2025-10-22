Sjuksköterskor Till Gava - Gör Skillnad För Den Äldre Multisjuka Patienten
2025-10-22
Geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA) är en del av den geriatriska sektionen inom närvårdskliniken vid universitetssjukhuset i Linköping.
Sektionen är en forskningsaktiv universitetssjukvårdsenhet inom Närsjukvården i centrala Östergötland. Kliniken har cirka 160 medarbetare, varav ungefär hälften arbetar inom geriatriken.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där antalet vårdplatser utökas. Samtidigt arbetar vi långsiktigt för en hållbar arbetsmiljö med delaktighet, lärande och teamarbete i fokus.
Vårt erbjudande
Välkommen till en arbetsplats där omtanke, respekt och trygghet genomsyrar vardagen. Arbetet på GAVA är både omväxlande och meningsfullt. Här möter du äldre patienter med olika bakgrunder och levnadshistorier - möten som ofta lämnar starka intryck. Vardagen kan växla mellan lugn och intensitet, med snabba förändringar och nya prioriteringar, men här finns alltid tid för de viktiga samtalen och det genuina mötet med patienten.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska på GAVA leder du omvårdnadsarbetet i ett vårdlag med fem-sju patienter. Våra patienter har ofta stora omvårdnadsbehov, vilket gör sjuksköterskan till en nyckelperson i helhetsvården kring dem.
Dagen inleds med rapport från natten, därefter planerar du tillsammans med undersköterskorna dagens arbete. Du ansvarar för läkemedelshantering, specifika omvårdnadsinsatser och har dagliga medicinska avstämningar med läkare. Två dagar i veckan hålls sittronder (teamronder) där läkare, arbetsterapeut och andra yrkeskategorier gemensamt planerar och följer upp vården. Du samarbetar även nära med kommunens sjuksköterskor, anhöriga och vårdsamordnare för att skapa en trygg och sammanhållen vård för patienten.
På avdelningen finns flera stödjande funktioner som stärker teamet och underlättar ditt arbete - koordinator, samordnare, social samordnare och måltidsvärd. Dessa roller bidrar med administration, handledning och behovsbedömning. Kliniken har dessutom receptarier på plats som ger stöd i läkemedelshanteringen.
Du får en fyra veckor lång introduktion som anpassas efter dina behov och erfarenheter. Den varvar e-utbildningar med patientnära arbete, och du får följa olika sidofunktioner för att förstå verksamheten. Under introduktionen har du en mentor som följer upp hur det går och stödjer dig i din utveckling.
Tjänsten är förlagd till en verksamhet som bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan. Det innebär arbete på dag-, kvälls- och nattpass samt helger enligt schema.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara en del av ett team där vården av den äldre patienten står i centrum. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är nödvändiga för att kunna kommunicera tydligt och tryggt med patienter, närstående och kollegor.
Du leder omvårdnadsarbetet i teamet med trygghet och omtanke. Ditt sätt att skapa struktur och samarbete gör att både patienter och kollegor känner sig trygga i vardagen. Du möter andra med respekt och lyssnar in deras perspektiv. Du tar ansvar för både dina egna uppgifter och helheten i vården, och har lätt för att planera, prioritera och se vad som behöver göras. Arbetet på GAVA förändras ofta, och vi värdesätter din förmåga att behålla lugn, fokus och arbetsglädje även när tempot växlar.
I mötet med patienter och närstående styrs du av väl grundade värderingar och en etisk kompass. Du visar respekt för varje individ genom att möta patienten där hen befinner sig - fysiskt, psykiskt och socialt - och tar alltid hänsyn till patientens skörhet, behov och värdighet. Genom dina etiska överväganden bidrar du till att vården bedrivs tryggt, respektfullt och med omtanke.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
