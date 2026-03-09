Sjuksköterskor till Gastromedicin och kirurgi
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerad omvårdnad inom både medicin och kirurgi? Då är vår härliga avdelning något för dig! Vi satsar på kompetensutveckling som skapar stimulans och kunskap och som samtidigt stärker vården för vår patientgrupp.
Vi välkomnar både dig som har erfarenhet och dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och vill utvecklas tillsammans med oss!
Du erbjuds
en skräddarsydd introduktion anpassad för dig, som tidigare vunnit pris för bästa introduktion av nyanställda inom Karolinska.
möjligheten att komma in i en stabil arbetsgrupp med erfarna kollegor, ett stimulerande, utmanande och lärorikt arbete med fokus på våra IBD och tarmsviktspatienter.
löpande kompetensutveckling på avdelningen samt personlig kompetensutveckling med hjälp av kompetensstegen för att skapa tydliga karriärvägar.
Om tjänsten
Under Magtarmcentrum samlas specialistkompetens inom IBD, NHV-uppdrag tarmsvikt och neurogastrosjukdom. Vi har en gemensam vårdavdelning där vi vårdar de svårast sjuka patienterna inom både gastromedicin och kirurgi.
Nu söker vi dig som är nyfiken på vår slutenvårdsavdelning och vill arbeta nära patienter med komplexa vårdbehov. Här arbetar vi dedikerat med vårt uppdrag - att ge högspecialiserad vård till patienter som är som mest sköra och i behov av vår expertis.
Som sjuksköterska hos oss får du ett roligt, utvecklande och stimulerande arbete med stor variation. Du blir en del av ett engagerat team och är delaktig i utvecklings- och förbättringsarbeten som kontinuerligt driver verksamheten och vården framåt.
Hos oss vårdas patienter med exempelvis dränage, centrala infarter, stomier, fistelproblematik och EDA. Du får möjlighet att assistera vid sigmoideoskopier och utveckla en fördjupad förståelse för komplexa sjukdomsbilder inom mag- och tarmsjukdomar. Tjänsten ger dig en bred kompetens som omfattar både medicinsk och kirurgisk vård, med patienter som är såväl kroniskt som akut sjuka.
Tjänsten innebär arbete dag- och kvällstid samt två av fem helger.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen
ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår sin roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut
har förmåga att sätta sig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor
Kvalifikationer Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av Gastroenterologi
Erfarenhet av akutsjukvård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/
