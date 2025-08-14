Sjuksköterskor till funktionsstöd - gör verklig skillnad i människors liv
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-08-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-14Arbetsuppgifter
Vill du ha ett jobb där du både får arbeta självständigt och vara en viktig del av ett engagerat team? Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Nu söker vi sjuksköterskor till våra team inom funktionsstöd ett arbete där du får följa dina patienter över tid och verkligen göra skillnad.
Hur ser en vanlig dag ut hos oss?
En arbetsdag börjar alltid med samplanering tillsammans med kollegorna. Här delar ni upp dagens arbete och stämmer av aktuella händelser. Därefter följer hembesök hos patienter du möter människor med både somatiska och psykiska behov, i deras boenden med särskilt stöd. Vissa dagar innehåller även ronder, läkemedelsleveranser, möten, kontakt med andra vårdgivare och samverkan i tvärprofessionella team. Det är ett omväxlande och meningsfullt arbete med stort eget ansvar.
Vad är det bästa med jobbet?
Att det är flexibelt och att du har goa kollegor omkring dig! Här får du vara del av en arbetskultur där vi stöttar varandra och har nära till skratt. Du möter en bred patientgrupp, och eftersom du följer dem över längre tid skapas både relationer och kontinuitet. Det är ett jobb som utmanar dig och som gör dig stolt.
Som sjuksköterska ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser i samråd med patienten, omvårdnadspersonal och andra vårdgivare. Arbetet sker i huvudsak genom patientbesök i hemmet och på daglig verksamhet. Våra patienters behov sträcker sig från förebyggande insatser till avancerad sjukvård, vilket ger variation och utveckling. Du kommer främst att arbeta dagtid men det ingår visst arbete under kväll och helg.
Hos oss får du:
• En individanpassad introduktion så att du får goda förutsättningar att bli trygg i din roll.
• Kontinuerlig kompetensutveckling med fokus på målgruppen.
• Arbeta långsiktigt med patienter, vilket skapar djupare relationer.
• Flexibilitet , variation och en trygg arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Här kan du jobba:
Vi är indelade i fyra geografiska stadsområden: Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst. I din ansökan kan du ange vilket eller vilka områden du är intresserad av. Utifrån verksamhetens behov fördelas sedan din ansökan till en av våra enhetschefer.
Välkommen till ett jobb där du får använda din kompetens, göra skillnad varje dag och ha roligt på vägen. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vidareutbildning inom psykiatri eller distrikssköterska samt om du har tidigare erfarenheter inom målgruppen är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. B-körkort och körvana är ett krav då du tar dig till patienterna med bil.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med patienten, anhöriga och omsorgspersonal är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och ger ett gott bemötande. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en god samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Vidare tar du dig an dina arbetsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt och kan självständigt överblicka, prioritera, utföra och följa upp dina arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C263154". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jörgen Viklund jorgen.viklund@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3661148 Jobbnummer
9457685