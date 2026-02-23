Sjuksköterskor till flera verksamhetsområden (sommarvikariat)
2026-02-23
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du arbeta där din kompetens verkligen gör skillnad och samtidigt få möjlighet att forma din utveckling? Oavsett om du söker en tydlig inriktning eller vill testa olika arbetssätt inom äldreomsorg, hemtjänst eller jour, erbjuder vi en trygg och lärande miljö. Det här är ett utmärkt tillfälle även för dig som är ny i yrket att bredda din erfarenhet och hitta rätt sammanhang.
Vi erbjuder
Som sjuksköterska hos oss får du möjlighet att själv välja det verksamhetsområde du vill utvecklas inom och samtidigt bygga en bred erfarenhet som är värdefull inför framtida roller inom både kommunal vård, primärvård och sjukhusvård. Du arbetar i en miljö som präglas av samarbete, kvalitet och utveckling där du alltid har stöd av erfarna kollegor som finns nära till hands i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som sjuksköterska är du en central del i arbetet kring brukaren. Du samarbetar nära omvårdnadspersonal och andra professioner och bidrar till trygghet, kvalitet och utveckling i verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• bedöma och planera behov av HSL-insatser samt följa upp resultat
• handleda och stötta omvårdnadspersonal
• delegera HSL-uppgifter enligt rutin
• delta i teamarbete, till exempel riskbedömningar och Senior Alert
• medverka i verksamhets- och kvalitetsutveckling
Arbetsplatser att välja mellan
Hos oss finns äldre- och omsorgsboenden, korttidsverksamheter samt hemsjukvård och jour.
Särskilt boende: Långsiktig omvårdnad med kontinuitet, relationsskapande och planerad vård.
Korttidsboende: Kortare vårdperioder, omväxlande arbetsdagar och fokus på bedömningar och planering inför vidare vård eller hemgång.
Hemsjukvård: Självständigt arbete i brukarens hem. Du gör bedömningar, utför planerade insatser och bidrar till att skapa trygghet i vardagen. För dig som uppskattar frihet under ansvar och en varierad dag med stort patientfokus.
Joursjukvård: Joursjukvården arbetar kvällar, nätter och helger när ordinarie legitimerad personal inte är på plats, oavsett om det är vardag eller helgdag. Arbetet omfattar både akuta larm och planerade insatser och passar dig som trivs i ett tempo där kliniska bedömningar och snabb prioritering är centralt.
• legitimerad sjuksköterska
Meriterande: körkort i vissa verksamheter.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras och ser möjligheter i nya situationer. Du kommunicerar tydligt och säkerställer att information når fram till alla berörda.Övrig information
I din ansökan vill vi att du anger vilka verksamhetsområden som du är intresserad av. Detta är ett sommarvikariat med heltidstjänster för perioden v 25-34.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Fatemeh Zamani Rivash, verksamhetschef, 018-726 12 44 eller Therese Annas-Ljung, verksamhetschef, 018-726 02 77
Facklig företrädare: Vårdförbundet, Kristian Hjertén, 018-67 70 47
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 39 57
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
