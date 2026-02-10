Sjuksköterskor till fartfyllt uppdrag i sommar.
Klara söker
Allmänsjuksköterskor
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska på vårdavdelning. Kvalifikationer
• Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet.
• Har genomförd utbildning i S-HLR samt A-HLR.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Är trygg i din yrkesroll.
• Trivs med att arbeta självständigt och patientfokuserat
Hos Klara får du frihet under ansvar, möjlighet att arbeta i längre uppdrag för kontinuitet eller kortare för variation. Oavsett vad du väljer blir du en del av ett engagerat team som värdesätter din kompetens och ditt bidrag.Dina personliga egenskaper
Som bemanningssjuksköterska hos Klara får du chansen att bredda din kompetens, få nya erfarenheter och utvidga ditt kontaktnät. Som person är du flexibel, lösningsorienterad och initiativtagande.
Du är trygg i din profession och har ett patientfokuserat arbetssätt.
Om arbetsgivaren
Hos oss får du en arbetsgivare som är både lyhörd och stabil, och som erbjuder frihet, omväxling och utveckling i din roll som sjuksköterska.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön
• Kollektivavtal och tjänstepension (ITP)
• Friskvårdsbidrag
• Rekryteringsbonus
• Flexibilitet - möjlighet att välja längd på uppdragen.
• Stöd från engagerade konsultchefer och kollegor.
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag inom vård och omsorg. Vi är en del av Ambea-koncernen, Nordens största privata vårdbolag, tillsammans med Vardaga och Nytida.Så ansöker du
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan
Har frågor om den utannonserade tjänsten är du välkommen att kontakta oss.
Besök gärna vår hemsida www.klarakompetens.se
samt följ oss på Facebook och Instagram
