Sjuksköterskor till Enheten för Psykisk Funktionsnedsättning vuxenpsykiatri
2025-08-17
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.Publiceringsdatum2025-08-17Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på PSFN arbetar du med patienten och tillsammans med patientens nätverk såsom personal på boendet eller andra aktörer kring patienten. Du har därmed en viktig samordnande roll i att skapa en personcentrerad vård där patienten får vara delaktig i planering av vårdinsatser.
Som patientansvarig sjuksköterska ansvarar du också för att planering kring öppen tvångsvård följs, samt i samverkan med andra planera det preventiva arbetet för att våra patienter ska nå sin plan med vården. Du handleder kollegor och studenter samt är en del av det utvecklingsarbete som pågår på enheten. Du kommer även att medverka i årsuppföljningar, skapa krisplaner samt i övrigt planera och genomför preventiva insatser.
Du som person är trygg och kan agera med ett lugn i svårare bemötandesituationer. Vi ser gärna att du har erfarenhet av psykiatriskt behandlingsarbete och gärna inom psykosvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av psykiatriskt arbete.
Erfarenhet arbete med personer med Funktionsnedsättningar, psykiatri.
Vidareutbildning med inriktning psykiatri är meriterande likaså utbildning Steg 1.
Hör våra kollegor själva berätta om sitt arbete på Vuxenpsykiatrin i Östersund via https://regionjh.se/psykiatri
Ny i kommunen eller i länet? Rekryterande chef kan svara på frågor om boende där vi som arbetsgivare har vissa möjligheter att erbjuda det.
För mer information till dig som ny i länet på resan mot flytt till Jämtland Härjedalen ta del av Ta stegets inflyttarweb: https://tasteget.nu/
