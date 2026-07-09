Sjuksköterskor till Dagkirurgi Helsingborg, vikariat
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Sjuksköterskejobb / Helsingborg Visa alla sjuksköterskejobb i Helsingborg
2026-07-09
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Vi står inför en härlig period med flera föräldraledigheter och söker därför förstärkning i form av vikarier till vårt team. Är du en av dem?
Söker du en arbetsplats där du blir sedd och hörd och där din kompetens värdesätts? Trivs du med teamarbete och tycker, precis som vi, att det är en viktig del i det dagliga arbetet? Tveka då inte med att söka denna spännande och utvecklande tjänst som sjuksköterska hos oss!
Helsingborg, sundets pärla, är belägen i ett utmärkt läge i Öresundsregionen med närhet och goda förbindelser till såväl Helsingör som till Ängelholm, Landskrona, Lund och Malmö. Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar.
På dagkirurgiavdelningen vårdas vuxna och barn över ett år från samtliga opererande specialiteter samt endoskopi- och röntgenavdelningar. Vi är en kombinerad ankomstavdelning för patienter som går vidare till slutenvården, samtidigt som vi bedriver dagkirurgi. Det pre- och postoperativa omhändertagandet sker på avdelningen. Vi har både planerad och subakut verksamhet. Verksamheten är öppen måndag till fredag.
Vi är en liten och gemytlig avdelning med omtanke om våra patienter och varandra. Vi erbjuder dig en arbetsplats med god sammanhållning, där en arbetsdag sällan är den andra lik. Vår verksamhet värdesätter nytänkande, men framför allt bryr vi oss om varandra och värnar om att alla blir sedda och hörda. Hos oss finns en god kamratanda och vi har roligt på jobbet! Ett gott teamarbete genomsyrar hur vi arbetar. Teamarbetet präglas av engagemang, nyfikenhet, omtanke och respekt, både gentemot patienten och kollegor emellan.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är sjuksköterska med ett stort intresse för pre- och postoperativ vård!
I rollen som sjuksköterska på dagkirurgiavdelningen arbetar du med pre- och postoperativ vård, samt vård av patienter med utökat övervakningsbehov eller behov av en högre vårdnivå. Vi fungerar också som ankomstavdelning för patienter som går vidare till slutenvård efter operation. Ditt arbete är mycket varierande och vi ger service åt alla typer av opererande specialiteter.
För att du som ny medarbetare hos oss ska komma in i din roll så bra som möjligt erbjuder vi en individuell introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetenser. Därtill erbjuds du internutbildning.
Tjänsterna är två vikariat på vardera cirka ett år med start i månadsskiftet augusti-september.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har kunskap i svenska språket motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Arbetslivserfarenhet av pre- och postoperativ vård samt från något av följande områden: akutsjukvård, kirurgi, ortopedi, urologi och/eller gynekologi ses som meriterande. Därtill är det även fördelaktigt om du tidigare har arbetat i förekommande IT-system inom vården, såsom exempelvis Orbit och Melior.
Du som söker uppskattar utmaningar och flexibilitet i ditt arbete samt har ett positivt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Det är viktigt att du trivs och fungerar väl med att kommunicera och samarbeta i team, både med din egen och andra professioner. Därtill är du bra på att planera och prioritera mellan olika uppgifter samt är noggrann och arbetar såväl systematiskt som patientsäkert, även i situationer när tempot är högt.
Din kompetens är viktig och vi förväntar oss att du delar med dig samt bidrar med såväl kunskaper som erfarenheter till dina kollegor.
Att du är en god ambassadör för våra värderingar- välkomnande, drivande, omtanke och respekt, hoppas vi är lika självklart för dig som för oss.
Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Vi värdesätter arbetsglädje, stark lagkänsla och en god kommunikationsförmåga.
Har vi väckt din nyfikenhet och du är intresserad av att arbeta hos oss kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och goda utvecklingsmöjligheter!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334412". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Charlotte Yhlens gata 10 (visa karta
)
251 87 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Enhetschef
Caroline Strand 042-4062082 Jobbnummer
9997561