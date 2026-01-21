Sjuksköterskor till Bup akutavdelning och akutmottagning i Malmö
Barn- och ungdomspsykiatri (Bup) heldygnsvård i Malmö verkar regionövergripande med målgruppen barn och ungdomar upp till 18 år. Här bedrivs specialiserad heldygnsvård på tre avdelningar och en mottagning varav samtliga är öppna dygnet runt.
På Bup akutavdelning och akutmottagning möter vi barn och unga som behöver akut psykiatrisk vård. Vi har öppet dygnet runt och tar emot patienter från hela Skåne vid till exempel akut risk för självmord, livshotande ätstörning, akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos. Mycket handlar om att lyssna och vara närvarande och här får du använda hela din kompetens i mötet med varje ungdom och snabbt bygga allians för att möta barnet där det är. Din insats gör stor skillnad.
På akutavdelningen har vi sex vårdplatser. På avdelningen arbetar vi med akut omhändertagande, krisbearbetning, diagnostik, farmakologiska behandlingar samt korta stödinsatser, såväl individuellt som för familj. På akutmottagningen triagerar vi akuta patienter via telefon eller på plats. Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, familjebehandlare, läkare, psykolog, kurator, koordinatorer, sekreterare och enhetschef.
Under maj månad 2026 kommer vi flytta till nya anpassade lokaler utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö. Våra nya lokaler är belägna i Hyllie. Vi ser mycket fram emot flytten och tycker det ska bli spännande - hoppas du vill vara med på vår resa och söka våra intressanta tjänster!Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med oss som brinner för akutvård? Vi har nu möjlighet att välkomna tre sjuksköterskor till oss! Anställningarna omfattas av tre tillsvidaretjänster med placeringar på akutavdelningen och på akutmottagningen.
Som sjuksköterska på avdelningen har du en arbetsledande funktion gällande den psykiatriska och somatiska omvårdnaden. Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i form av provtagning, läkemedelshantering samt journalskrivning. Du deltar i rondarbetet och har psykoedukativa samtal med ungdomen och anhöriga. På akutmottagningen arbetar du bland annat med triagering av akuta patienter.
Som ny medarbetare hos oss erbjuds du en gedigen introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter och kunskaper, för att du ska komma in i arbetet och för att lära känna verksamheten, kollegor, riktlinjer så bra som möjligt. Under introduktionen får du även möjlighet att göra olika studiebesök och du tilldelas en mentor som blir ett nära stöd till dig. Du introduceras i arbetet och går bredvid kollegorna så länge du behöver det. Varannan vecka leder en extern handledare teamet på akuten genom olika patientarbetsprocesser och här ger vi oss möjlighet att exempelvis diskutera olika dilemman.
Arbetstiden är förlagd dag- och kvällstid mellan 06.45-21.30, vardagar såväl som helger. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Har du även specialistutbildning inom psykiatri ser vi det som meriterande för tjänsten, likaså om du har utbildning i KBT steg 1. Vidare är det en fördel om du har erfarenhet av dokumentationsprogrammet Melior.
För att lyckas i rollen är det av stor vikt att du är stabil och har förmågan att behålla lugnet i situationer som kräver det. Vidare är du empatisk med ett professionellt förhållningssätt och har förmågan att se helheten runt en individ. Vår enhet kännetecknas av samarbete, arbetsglädje och kollegialitet och vi ser att du genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till en vardag där vi alla hjälps åt, delar erfarenheter och efterlever Region Skånes värderingar. Vidare är du utvecklingsorienterad, engagerad och bra på att skapa goda relationer. Du bör ha erfarenhet och intresse av att arbeta såväl självständigt som teamövergripande. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
