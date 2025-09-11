Sjuksköterskor till Bup Akutavdelning och Akutmottagning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-11
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta med oss som brinner för akutvård?
På Bup akutavdelningen och Akutmottagningen möter vi barn och unga som behöver akut psykiatrisk vård. Vi har öppet dygnet runt och tar emot patienter från hela Skåne vid till exempel akut risk för självmord, livshotande ätstörning, akuta symtom på mani, vanföreställningar eller psykos. Hos oss får du använda hela din kompetens i mötet med varje ungdom och snabbt bygga allians för att möta barnet där det är. Mycket handlar om att lyssna och vara närvarande. Din insats gör stor skillnad.
Bup heldygnsvården i Malmö verkar regionövergripande med målgruppen barn och ungdomar upp till 18 år. Här bedrivs specialiserad heldygnsvård på tre avdelningar och en mottagning varav samtliga är öppna dygnet runt.
På akutavdelningen finns sex platser. Avdelningen arbetar med akut omhändertagande, krisbearbetning, diagnostik, farmakologiska behandlingar samt korta stödinsatser, såväl individuellt som för familj. Arbetsgruppen består av sjuksköterskor, skötare, familjebehandlare, läkare, psykolog, kurator, koordinatorer, sekreterare och enhetschef. Akutmottagningen triagerar akuta patienter via telefon eller på plats och där arbetar sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor och läkare.
Under nästa år kommer vi flytta till nya anpassade lokaler utifrån patientsäkerhet och arbetsmiljö, något vi tycker är väldigt spännande och ser fram emot. Följ med på vår resa och sök till oss!Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna tre sjuksköterskor till oss! Anställningarna omfattas av tre tillsvidaretjänster med två placeringar på akutavdelningen och en tredje på akutmottagningen.
Som sjuksköterska på akutavdelningen har du en arbetsledande funktion gällande den psykiatriska och somatiska omvårdnaden. Du arbetar med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i form av provtagning, läkemedelshantering samt journalskrivning. Därtill deltar du i rondarbetet och har psykoedukativa samtal med ungdomen och anhöriga. På akutmottagningen triagerar du akuta patienter.
Din introduktion läggs upp individuellt för att lära känna verksamheten, kollegor, riktlinjer med mera. Du introduceras i arbetet och går bredvid en kollega så länge du behöver det. Varannan vecka leder en extern handledare teamet på akuten genom olika patientarbetsprocesser, vilket ger oss möjlighet att exempelvis diskutera olika dilemman. Introduktionen innefattar även olika studiebesök.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning inom psykiatri ser vi det som meriterande för tjänsten, likaså om du har utbildning i KBT steg 1. Vi ser även att du gärna har erfarenhet av dokumentationsprogrammet Melior.
Vi söker dig som är empatisk med ett professionellt förhållningssätt, har en god samarbetsförmåga och kan se helheten runt en individ. Du är utvecklingsorienterad, engagerad och bra på att skapa goda relationer. Vidare har du erfarenhet och intresse av att arbeta såväl självständigt som teamövergripande. Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
