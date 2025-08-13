Sjuksköterskor till behandlingsmottagning öppenvården BUP- vikariat
2025-08-13
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år och omfattar både öppen- och slutenvård. Öppenvården består av tre mottagningar i centrala Uppsala. På mottagningarna arbetar läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, skötare, dietist och arbetsterapeuter.
Verksamheten präglas av hög kompetens, god tillgänglighet, flexibilitet, samarbetsvilja och arbetsglädje. Mottagningen eftersträvar att arbeta evidensbaserat och utifrån standardiserade vårdprocesser. Medarbetarna i teamet är öppna, positiva, kompetenta och ambitiösa vilket gör det lätt att komma som nyanställd till mottagningen.
Vi har nu fått extra tillgänglighetsmedel och kan därför stärka upp vårt arbete med ytterligare två sjuksköterskor. Därför söker vi nu dig som vill vara med i vårt viktiga arbete att hjälpa barn och ungdomar med behov av psykiatrisk vård.
Ditt uppdrag
Tjänsten innebär att du tillsammans med övriga i teamet arbetar med barn, ungdomar och deras familjer. Du träffar barn och ungdomar individuellt men också tillsammans med deras familj/nätverk. Ett nära samarbete finns med teamets läkare då det gäller medicinuppföljning och regelbunden rondtid är avsatt för medicineringsfrågor.
Arbetet som sjuksköterska är varierande och som sjuksköterska kan du dessutom arbeta tex med telefonrådgivning och mottagningsbesök för uppföljning och vård. Kontinuerligt samarbete med föräldrar och barn/ungdom är en naturlig del av arbetet. I arbetet ingår även samarbete med BUP:s övriga verksamheter, vårdgrannar, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten. Du kommer att få en mentor och regelbunden handledning samt att sjuksköterskorna på mottagningen träffas regelbundet för metodutveckling.
Att vara sjuksköterska på BUP är ett spännande arbete där du får möta människor i många olika situationer. Du blir också en del av ett skickligt team som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Här kan du räkna med ett varierande arbete med utmanade arbetsuppgifter.
Du är en legitimerad sjuksköterska helst med specialistutbildning i psykiatri och med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är inte bara en skicklig sjuksköterska, utan också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder heltidstjänst från 2025-10-01. Vi finns på Kungsgatan 38, dvs mitt i stan och arbetstiden är förlagd dagtid mån-fre. Du kommer att få introduktion och en mentor under ditt första år hos oss.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Göran Granath, 018-611 25 46
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer genomförs löpande, så vänta inte med din ansökan. Inför tillsättning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregister att tas.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
