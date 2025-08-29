Sjuksköterskor till BB-avdelning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Brinner du för omvårdnad av nyblivna föräldrar och nyfödda barn? Tycker du att gemenskap och trevliga kollegor är viktigt för att trivas? Då kan det vara dig vi söker!
Verksamhetsområde (VO) kvinnosjukvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har cirka 800 anställda och består av gynekologisk och obstetrisk verksamhet i både Lund och Malmö. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom forskning, utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning och flera barnmorskor är doktorander. En forskargrupp leds av professor i ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.
Inom område obstetrik ingår förlossningsavdelningar, BB-avdelningar, specialistmödravård och ultraljud i både Lund och Malmö. VO kvinnosjukvård vid Sus är en av de tre största verksamheterna inom förlossningsvård i Sverige.
BB-avdelningen i Lund är en högspecialiserad enhet för pre- och postnatal vård. Här tar vi emot patienter från hela södra Sverige som har fått komplikationer under sin graviditet från vecka 22+0. Vi har ett nära samarbete med Förlossningsavdelning, Neonatalavdelning och Neonatalavdelning intensivvård. På BB har vi 24 vårdplatser varav 8 platser är för gravida med komplikationer och 16 platser är för förlösta med komplikationer eller vars barn vårdas på neonatalavdelningen. I nära anslutning till avdelningen finns en återbesöksmottagning och en amningsmottagning. Under hösten 2023 startade vi BB-hemma.
Är du nyfiken på oss och vår verksamhet på BB? Titta gärna in på vårt Instagramkonto: @bb_lund_sus
Vi söker sjuksköterskor till vår BB-avdelning!
På BB-avdelningen arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team bestående av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På enheten arbetar vi både med det komplicerade och det normala förloppet kring graviditeten och eftervården. Vi tar även hand om de patienter som ska förlösas med planerat kejsarsnitt och gravida med uppstart av förlossningsinduktion.
I din roll som sjuksköterska arbetar du med den nyförlösta kvinnan, det nyfödda barnet och den nyblivna familjen med fokus på amningsstöd samt omvårdnad av både förälder och barn med målet att ge den bästa vården och starten för hela familjen.
Hos oss erbjuds du ett intressant och stimulerande arbete där du har goda möjligheter att vidareutvecklas inom obstetriken. Som ny kollega får du en individuellt anpassad introduktion. Din utveckling är viktig för oss och vi har därför kontinuerlig fortbildning. Vi har en återbesöksmottagning, om du har en specialistkompetens som är relevant för uppdraget kan det bli aktuellt med tjänstgöring på mottagningen. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom kvinno- eller barnsjukvård.
Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vår enhet och som har ett stort intresse för utveckling, lärande och kvinnosjukvård. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
Vi tillämpar löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
