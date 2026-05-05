Sjuksköterskor till Barn- och ungdomspsykiatrin, Gällivare
2026-05-05
Vill du bli en del av vårt team på Barn- och ungdomspsykiatrin i Gällivare? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss.
Barn och ungdomspsykiatrin är en länsklinik med öppenvårdsmottagningar på 4 orter Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå. I länskliniken ingår även Barn- och ungdomspsykiatrins trygghetsteam, neuropsykiatriska BUP -teamet samt heldygnsvården.
Vi söker
Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet från yrket. Du har god datavana och vi ser det som meriterande om du är specialistutbildad inom psykiatrin eller hälso- och sjukvård för barn- och ungdom. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift och det är en fördel om du talar finska och samiska men inte något krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas i denna roll kan du planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och du kan sätta upp och hålla tidsramar. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt samt att du har god samarbetsförmåga.
Det här får du arbeta med
Som sjuksköterska hos oss har du möjlighet till ett omväxlande och betydelsefullt arbete med flertalet personliga möten med barn- och ungdomar. Du kommer att arbeta med patientbesök, såväl fysiska som digitala, delta i behandlingskonferenser, genomföra läkemedels och måendeuppföljningar Ansvara för rådgivning i Tele-Q och 1177.
Vi ser gärna att du vill leda patient-och eller anhöriggrupper. Samverkan är en stor och viktig del i ditt uppdrag.
Det här erbjuder vi dig
Gedigen inskolning
God handledning som ett naturligt inslag i ditt arbete
Erfarna kollegor med klinikserfarenhet
Ingå i tvärprofessionella team tillsammans med andra professioner
Gemensamma möten lokalt och i länskliniken
Ett brett patientklientel vilket ger bred kunskap
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi söker nu minst två sjuksköterskor till oss. Tjänsterna är på heltid och arbetstiden är förlagd dagtid måndag - fredag, 08:00 - 17:00. Tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom barnsjukvården: Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206851".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Vårdförbundet
Therese Lundmark therese.m.lundmark@norrbotten.se
9892455